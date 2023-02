Jajka są jednym z najważniejszych produktów spożywczych wykorzystywanych w polskich domach. Przydają się nam do robienia omletów, sałatek czy ciast, dlatego staramy się ich nie marnować.

Natomiast skorupki z jajek z reguły natychmiast trafiają do zbiornika na odpady. Okazuje się jednak, że postępując w ten sposób, popełniamy wielki błąd, ponieważ one również mogą być przydatne.

Poniżej wyjaśniamy, co kryje się w skorupce jaja i zdradzamy, jak wykorzystać skorupki po jajkach w domu.



Co się kryje w skorupce jaja? To istna bomba witaminowa

Skorupka jaja kurzego powstaje w procesie biomineralizacji, aby chronić rozwijający się zarodek przed czynnikami zewnętrznymi. Dostarcza mu niezbędnych minerałów, na czele z solą wapnia i umożliwia sprawną wymianę gazową.

Poza dużą ilością wapnia (około 900 mg/ 1 skorupkę) zawiera również takie pierwiastki jak:

żelazo

cynk

miedź

fluor

mangan

krzem

Skorupka z jajka stanowi skarbnicę witamin, dlatego również i my powinniśmy docenić jej dobrodziejstwo.

Na co pomagają skorupki z jajek? Łagodzą wiele dolegliwości

Szacuje się, że jedna skorupka z jajka dostarcza nam dwukrotnie więcej wapnia, niż wynosi zalecana dzienna dawka spożycia dla osoby dorosłej. Wspomaga walkę z objawami licznych chorób, m.in. osteoporozy.

Zdjęcie Skorupki z jaj często są zalecane osobom, które zmagają się z osteoporozą lub innymi dolegliwościami układu kostnego / 123RF/PICSEL

Zmniejsza ból, pozytywnie wpływa na metabolizm kości, a nawet stymuluje wzrost chrząstki. Nie jest to jednak jedyna zaleta niedocenianej części jaj. Ich właściwości pomagają nam również regulować pracę mięśni i serca czy kontrolować poziom niezbędnych pierwiastków we krwi.

Dodatkowo skorupki z jaj wykazują właściwości przeciwzapalne i przynoszą ulgę pacjentom zmagającym się z chorobą zwyrodnieniową stawów. To za sprawą błony wyścielającej wnętrze skorupki jaja, która składa się z białka, kolagenu, kwasu hialuronowego, glukozaminy czy siarczanu chondroityny.

Jak wykorzystać skorupki po jajkach? Są przydatne w pielęgnacji

Ze skorupek po jajach przygotujemy produkty do domowej pielęgnacji. Maseczki zrobione z ich udziałem dodadzą witalności naszej skórze. Poza tym, w formie sproszkowanej możemy je również wykorzystać do wzmocnienia paznokci .·

Maseczka peelingująca do twarzy

Skorupki jaj działają jak naturalny peeling. Z ich pomocą bez problemu pozbędziemy się martwego naskórka, a dzięki zawartości wapnia po zabiegu przyspieszymy regenerację skóry.

Aby zrobić maseczkę, wystarczy umyte skorupki zemleć i zmieszać z białkiem lub miodem. Produkt należy nałożyć na umytą twarz na kwadrans, a po tym czasie zmyć letnią wodą. Stosować można 1-2 razy w tygodniu.·

Odżywka do osłabionych paznokci

Ze skorupek jaj możemy również przygotować domową odżywkę wzmacniającą do paznokci. W tym celu wystarczy jedynie zmiksować je w drobny pył i dodać odrobinę do lakieru. To powinno je wzmocnić.

Skorupki jajek do jedzenia. Nie każdemu są zalecane

Przed rozpoczęciem kuracji skorupkami jajek zawsze najlepiej skonsultować się z lekarzem, który pomoże nam ustalić, czy nie występują przeciwwskazania do jej zastosowania. Szczególnie dotyczyć może to osób zmagających się z chorobami jelit lub zaburzeniami pracy nerek. ·

Zdjęcie Zanim zdecydujemy się na skorupki jajek do jedzenia, upewnijmy się, że nasz stan zdrowia pozwala nam je stosować / 123RF/PICSEL

Proszek ze skorupek jaj

Jajko należy dokładnie umyć, środek zużyć np. do jajecznicy, a samą skorupkę zalać wrzątkiem. Po odczekaniu kilku minut należy odcedzić je i rozłożyć na blasze do pieczenia. W tej formie pozostawić na noc do wyschnięcia. Następnego dnia wystarczy wstawić skorupki do piekarnika rozgrzanego do 100 stopni na około 10 minut. Później skorupki należy po prostu zemleć w młynku do kawy. Łyżeczkę dziennie można dodawać do koktajli, sosów, omletów czy… porannej kawy.

W ostatnim przypadku wapń ze skorupki z jajka jest bowiem w stanie zneutralizować kwasowy odczyn naparu. Dzięki temu staje się ona mniej szkodliwa dla żołądka i łagodniejsza w smaku. ·

Wapniowy eliksir

Zima to czas, gdy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju infekcje i przeziębienia. Warto więc wykorzystać skorupki jaj, aby wspomóc swój układ odpornościowy. W tym celu możemy przygotować wapniowy eliksir. Aby go zrobić, musimy umyć i sparzyć około 6 skorupek jaj, rozgnieść je dokładnie i zalać 3 litrami przegotowanej wody. Następnie na tydzień trzeba odstawić je do lodówki.

Taki eliksir powinniśmy pić z dodatkiem niewielkich ilości soku z cytryny i miodu w postaci jednej szklanki dziennie. To powinno wzmocnić nas od środka.

