Zmywarka to coraz popularniejsze urządzenie w polskich domach. Nic dziwnego - nie tylko uwalnia nas od uciążliwego obowiązku, ale również pomaga zaoszczędzić wodę.

Czasem jednak efekt pracy zmywarki odbiega od naszych oczekiwań. Mimo czyszczenia, na naczyniach nadal znajdują się zabrudzenia, które trzeba usuwać ręcznie. Ich obecność może świadczyć o awarii sprzętu. Zanim jednak wezwiemy fachowca, warto przyjrzeć się uważnie temu, w jaki sposób użytkujemy zmywarkę. Często przyczyną problemów nie jest technika, lecz nieprawidłowa obsługa urządzenia.

Dlaczego zmywarka nie domywa naczyń: Przeładowanie

Wszyscy wiemy, że robiąc pranie, nie można ładować do wnętrza pralki zbyt dużej ilości rzeczy. Ta sama zasada obowiązuje przy korzystaniu ze zmywarki. Zbyt ciasno ułożone naczynia sprawiają, że woda w urządzeniu nie może płynąć swobodnie. W konsekwencji - nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich, wymagających wyczyszczenia powierzchni.

Dlaczego zmywarka nie domywa naczyń: Nieprawidłowo dobrany program

Choć do każdego urządzenia dołączona jest instrukcja obsługi, nie wszyscy zagłębiamy się w jej lekturze. To zaniedbanie może skutkować nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu. W przypadku zmywarki, chcąc zaoszczędzić czas, często ustawiamy urządzenie na szybki program. Tryb ten bez problemu poradzi sobie z nieznacznie zabrudzonymi naczyniami, nie sprosta jednak większym wyzwaniom. Efekt? Niedomyte talerze, sztućce i garnki, które później trzeba czyścić ręcznie.

Dlaczego zmywarka nie domywa naczyń: Zabrudzenie urządzenia

Zmywarka jest w stanie doprowadzić naczynia do porządku tylko, jeśli sama jest czysta. Tymczasem w toku użytkowania często dochodzi do nagromadzenia resztek jedzenia w okolicy filtra, lub osadzania się na ściankach urządzenia warstwy z tłuszczu i innych substancji. Wszystkie te nieczystości należy na bieżąco usuwać, czy to przy wykorzystaniu specjalnych preparatów, czy też ręcznie - oczyszczając filtr z nagromadzonych w jego okolicach resztek.

