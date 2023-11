Niesłusznie lądują w śmietnikach. Co zrobić z chryzantemami po Wszystkich Świętych?

Chryzantemy to od lat niekwestionowane liderki wśród kwiatów, które wybierane są do ozdobienia grobów. Zdarza się, że barwne rośliny kosztują niemało, więc niektórzy nas z bólem serca i portfela wyrzucają je do śmietnika, gdy minie 1 listopada i związane z nim obrzędy. Okazuje się, że kwiaty mogą przetrwać do kolejnego roku, o ile właściwie je potraktujemy. Co zrobić z chryzantemami po Wszystkich Świętych?

