Tak w prosty sposób znajdziesz konkretny grobowiec w Polsce. Ogromne ułatwienie dla odwiedzających zmarłych

Spore zmiany w emeryturach w listopadzie. Pieniądze trafią do seniorów w innych terminach

Lidl przygotował promocję na Wszystkich Świętych. Chryzantemy za grosz i darmowe znicze

Śnieżyce coraz bliżej Polski. Spadnie nawet 40 cm śniegu

Zamierzasz urządzić imprezę w wynajmowanym mieszkaniu? Sztuczna inteligencja to uniemożliwi

1 i 2 listopada, a także w czasie poprzedzającym Święto Zmarłych jak i w kolejne dni listopada cmentarze pękają w szwach. Ludzie licznie odwiedzają groby, niekiedy przemierzają wiele kilometrów, by raz w roku móc uczcić pamięć o bliskich zmarłych. Wiele nagrobków jest do siebie bardzo podobnych, niektóre zlokalizowane są w wąskich alejkach, które trudno namierzyć. Problem pogłębia się szczególnie wtedy, kiedy nigdy wcześniej nie byliśmy na danym cmentarzu, a spoczywa tam osoba, na której nagrobku chcemy zapalić znicz. Nowoczesne rozwiązania spieszą, by umożliwić dotarcie do wszystkich tych, którzy spoczywają w różnych wsiach, miejscowościach czy miastach. W tym celu powstały specjalne wyszukiwarka, która ma nam w tym pomóc. W jaki sposób przez internet można sprawdzić dokładną lokalizację konkretnego nagrobka?

Reklama

Czytaj także: Jak się ubrać na Wszystkich Świętych? Pamiętaj o kilku kluczowych elementach

Jak działają wyszukiwarki grobowców?

W wyszukiwarce wystarczy wpisać jedynie imię oraz nazwisko zmarłego lub zmarłej, miejscowość czy też przybliżoną datę śmierci. W większości wystarczy już samo nazwisko, by pojawiły się wyniki, jednak dodatkowe dane pozwolą na precyzyjne wyszukiwanie. Może zdarzyć się tak, że niedawno zmarli nie pojawią się w rejestrze, bo nie zostali do niego jeszcze wprowadzeni. Warto wówczas sprawdzić jeszcze w innych wyszukiwarkach - konkretnych miast czy danego cmentarza.

Zobacz też: Czy można wejść z psem na cmentarz? Oto co mówi prawo

Jak i gdzie znaleźć konkretny grób?

Aby wyszukać grobowiec można skorzystać z ogólnopolskiej wyszukiwarki - najpopularniejszą jest GroboNet - połączona z bazą ponad 1300 cmentarzy w całym kraju. Baza osób zmarłych jest tam stale aktualizowana. Kolejnymi wyborem mogą być także WebCmentarz, Mogiły, eCmentarze - wyszukiwarki ta zawierają informacje dotyczące znacznej części cmentarzy w Polsce.

Ponadto można skorzystać również z wyszukiwarek konkretnych miejscowości. Sprawa jest najprostsza do rozwiązania w przypadku dużych miast.

Zdjęcie W wyszukiwarce do wpisaniu imienia i nazwiska zmarłej osoby ukaże się oznaczenie sektora, rzędu jak i grobowca / Arkadiusz Ziolek / East News

Wyszukiwarki grobów w dużych miastach

W większych miastach najlepiej skorzystać z wyszukiwarek:

Warszawa - Wyszukiwarka Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Wrocław - Wyszukiwarka Zarządu Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu

Kraków - Lokalizator Grobów Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Poznań - Wyszukiwarka Cmentarna w Poznaniu

Łódź - Cmentarze Komunalne w Łodzi

Gdańsk - Wyszukiwarka miejsca pochówku w Gdańsku

W przypadku innych miejsc, najprościej będzie wpisać w ogólną wyszukiwarkę internetową hasło "wyszukiwarka grobów" podając nazwę konkretnego miasta, miejscowości czy wsi.