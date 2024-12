Roślina charakteryzuje się błyszczącymi, dekoracyjnymi liśćmi o intensywnie zielonej barwie. Będzie nieszablonową ozdobą naszego balkonu czy ogrodu. Stanowi wyjątkowe tło dla kwitnących kwiatów i nada całości nieco egzotycznego wyglądu. Wawrzyn pochodzi z basenu Morza Śródziemnego, gdzie osiąga nawet 10 metrów wysokości. Uprawiany w dużej donicy może dorosnąć nawet do 3 metrów. Roślina jest też wyjątkowo odporna na choroby i szkodniki. Nie znosi jedynie mrozów. Zimą należy przenieść ją do pomieszczenia.

Wawrzyn jest prosty w uprawie. Nie ma szczególnych wymagań co do podłoża, ale najlepsza będzie gleba przepuszczalna o obojętnym lub lekko kwaśnym pH. Roślinę należy umieścić w nasłonecznionym, ewentualnie lekko zacienionym i osłoniętym od wiatru miejscu. W okresie wiosenno-letnim idealnym miejscem będzie balkon zorientowany na wschodnia lub południową stronę. Trzeba pamiętać, by w październiku donicę z rośliną zabezpieczyć przed niskimi temperaturami. Nie zaleca się jednak przechowywania jej w domu. Optymalna temperatura to 10-15 st. C., przy wyższych wawrzyn może zrzucać liście.