Nietypowe zastosowanie gąbki do naczyń. Włóż ją do lodówki!

Gąbka kuchenna w lodówce. Po co ją tam wkładać?

Marnowanie żywności to istna plaga. Polska jest w czołówce państw, których mieszkańcy wyrzucają najwięcej jedzenia i z pewnością nie jest to powód do dumy.

Ty też kupujesz mnóstwo produktów spożywczych, które wkładasz do lodówki, a po kilku dniach okazuje się, że nie one są już świeże lub zaczynają gnić?

Okazuje się, że prosty trik może ci pomóc. Co prawda nie sprawi on, że warzywa i owoce w magiczny sposób przestaną się psuć, ale może przyczynić się do znacznego spowolnienia tego procesu.

Musisz jedynie włożyć do lodówki nową, suchą gąbkę kuchenną Dokładnie taką samą, jaką myjesz naczynia w zlewie.



Gąbka kuchenna pochłania nieprzyjemny zapach oraz wilgoć, która przenika do produktów spożywczych z lodówki, co jest częstą przyczyną ich stopniowego rozkładu.

Jeśli zależy ci, aby twoje jedzenie zachowało świeżość na dłużej, najpierw wyłóż półkę w lodówce gąbkami, a następnie rozłóż na nich warzywa i owoce.

