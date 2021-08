5-latka mówi o trudnym dzieciństwie

Honey Boo Boo to tak naprawdę Alana Thompson. Zasłynęła jako 5-latka, dzięki programowi telewizyjnemu, który ukazywał mroczną stronę dziecięcych konkursów miss. Po zakończeniu show dziecięca gwiazda często pokazywała się w telewizji. Ku uciesze mamy opowiadała na wizji o tym, jak to jest być "maskotką" Stanów Zjednoczonych.

June Shannon, mama Honey Boo Boo przez uzależnienie od narkotyków i alkoholu straciła prawa do opieki nad córkami, gdy Alana miała kilka lat. Traumatyczne wydarzenia wpłynęły na dziecięcą gwiazdę i odbiły się na jej psychice.

Reklama

Instagram Post

Alana Thompson jest samotna

Honey Boo Boo wycofała się z życia publicznego, ponieważ nie mogła wytrzymać ciążącej na niej presji. Dziś dziewczyna ma już 15 lat i uczęszcza do liceum. Alana udzieliła pierwszego od dawna wywiadu magazynowi "Teen Vogue". Nawiązuje w nim do swojej przeszłości i przykrych doświadczeń z dzieciństwa. Boo Boo zapozowała do zdjęć, mając na sobie ubrania od najlepszych światowych projektantów.

Szczerze mówiąc, nie mam wielu przyjaciół. Wydaje mi się, że ludzie poznając mnie myślą sobie: O mój Boże, przyjaźnię się z Honey Boo Boo. Tak naprawdę nikomu nie ufam

"Honey Boo Boo i Alana Thompson to dwie różnie osoby"

Nastolatka marzy o tym, by ludzie przestali patrzeć na nią przez pryzmat programu "Małe piękności" i zaczęli dostrzegać to, jaką osobą jest naprawdę. Zaznacza, że show "bardzo wpłynęło na jej życie osobiste". Alana Thompson nie wiąże przyszłości z show-biznesem. Chciałaby zostać pielęgniarką, zapomnieć o nałogu matki, presji i wstydzie, jaki czuła na planie zdjęciowym show.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Zdjęcie Nastolatka marzy o tym, by ludzie przestali patrzeć na nią przez pryzmat programu „Małe piękności” / Noel Vasquez / Contributor / Getty Images



***



Przeczytaj również:



Smutne kulisy rozwodu brata Rozenek. Teraz to wychodzi



Poruszający wpis Wojciechowskiej. Chwyta za serce



Ludzie, którzy piją benzynę. Witajcie w spektrum picia



Zobacz również: