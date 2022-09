Zbieranie grzybów to popularne hobby, które przynosi wiele korzyści. Czas spędzony w lesie na łonie natury przynosi relaks, a zebrane zbiory są źródłem dumy i satysfakcji. Służą także do przygotowania smacznych i wartościowych posiłków oraz przetworów.

Niestety oprócz smacznych i wartościowych grzybów jadalnych, w polskich lasach możemy napotkać także na grzyby niejadalne i bardzo niebezpieczne grzyby trujące. Niektóre gatunki grzybów trujących są przy tym łudząco podobne do popularnych i cenionych grzybów jadalnych.

Spożycie trujących gatunków, nawet w niewielkiej ilości, może prowadzić do bardzo niebezpiecznych zatruć, które mogą skończyć się poważnymi uszkodzeniami narządów wewnętrznych, a nawet śmiercią. Dlatego tak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas grzybobrania.

Jak bezpiecznie zbierać grzyby?

Zbierając czubajkę kanie trzeba zachować ostrożność, ponieważ te grzyby jadalne łatwo pomylić z trującym muchomorem sromotnikowym

Podczas grzybobrania należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Zbieramy tylko grzyby gatunków, które potrafimy rozpoznać ze stuprocentową pewnością, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odrzucamy podejrzane egzemplarze. Zbieramy wyłącznie dobrze wykształcone osobniki, grzyby zbyt młode lub uszkodzone mogą mieć mniej widoczne cechy umożliwiające rozpoznanie gatunku. Nie należy zbierać grzybów mokrych po deszczu, ani wkładać zbiorów do foliowych siatek, gdzie mogą się pognieść i zaparzyć. Zebrane grzyby ponownie oglądamy z domu, koniecznie przy dobrym świetle. Aby zminimalizować ryzyko zatrucia, warto zrezygnować ze zbierania gatunków, które łatwo pomylić z grzybami trującymi. Dzieciom do 10 roku życia w ogóle nie należy podawać grzybów. Zatrucia, które u dorosłego skończyłyby się lekkimi dolegliwościami, u dziecka mogą doprowadzić nawet do śmierci ze względu na nie w pełni rozwinięty układ pokarmowy.

Typowe objawy zatrucia

Życie i styl Wskazali raj dla grzybiarzy. Kosz prawdziwków w 35 minut! Mimo licznych przestróg, co roku zdarzają się zatrucia grzybami, w tym bardzo poważne. Jak rozpoznać zatrucie grzybami?

Objawy zatrucia grzybami mogą różnić się w zależności od gatunku spożytego grzyba. Pierwsze objawy mogą pojawić się już w 30 minut po zjedzeniu potrawy. Jednak zdarza się, że symptomy pojawiają się po kilku, a nawet kilkunastu dniach. Im później to nastąpi, tym zatrucie jest poważniejsze. Do typowych objawów zatrucia grzybami zalicza się dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, biegunkę, bóle brzucha, ale też, szczególnie w przypadku bardzo niebezpiecznych toksyn, ze strony układu nerwowego:

zaburzenia widzenia

zaburzenia psychoruchowe

rozszerzone źrenice

Może pojawiać się również podwyższona temperatura, potliwość, duszności i suchość w ustach.

Zatrucia o krótkim okresie utajnienia

Objawy pojawiają się w stosunkowo szybko od 30 minut do 5 godzin po zjedzeniu grzybów. To najczęstszy rodzaj zatruć. Są one spowodowane zjedzeniem grzybów należących do następujących gatunków:: wieruszka ciemna, mleczaj wełnianek, gąska, tęgoskór pospolity, gołąbek wymiotny, lejkówa, strzępiak czerwony i ceglasty, muchomor czerwony, muchomor plamisty, surojadka, bedłka, krowiak podwinięty.

Zdjęcie Muchomor sromotnikowy to jeden z najbardziej toksycznych grzybów w Polsce / This image is Image Number 177883 at Mushroom Observer, a source for mycological images., CC BY-SA 3.0 / Wikimedia

Zatrucia o długim okresie utajnienia

Objawy pojawiają się od 6 do 24 godzin po spożyciu. W niektórych przypadkach mogą wystąpić nawet kilka lub kilkanaście dni po zjedzeniu grzybów.

Objawem, który może pojawić się nawet do 14 dni od zatrucia jest niewydolność nerek. Kiedy dolegliwość da o sobie znać, nerki mogą być już nieodwracalnie uszkodzone.

Dodatkową trudność sprawia tu fakt, że po takim czasie objawy nie są już czasami kojarzone ze spożyciem grzybów. Zatrucia o długim okresie utajnienia są o wiele bardziej niebezpieczne i dają najczęściej złe rokowania. Powodują je grzyby następujących gatunków: muchomor sromotnikowy, muchomor jadowity, muchomor wiosenny, piestrzenica kasztanowata, zasłonak rudy.

Co robić w przypadku zatrucia grzybami

Po zaobserwowaniu objawów należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. W przypadku zatruć o krótkim kresie utajnienia należy jak najszybciej wywołać wymioty. Lekarzowi podajemy wszystkie niezbędne informacje, które będą pomocne w akcji ratunkowej: kiedy i jakie objawy występują, kiedy i jakie grzyby były spożywane (jeden czy więcej gatunków), jak zostały pozyskane (zebrane, zakupione), ile osób spożywało potrawę i jakie objawy u nich występują.