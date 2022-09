Na koniec wakacji oraz początek jesieni czekali wszyscy miłośnicy grzybobrania. Dla wielu Polaków to okazja do zrobienia zimowych zapasów oraz forma spędzania wolnego czasu i relaksu.

W lasach znajdziemy wiele gatunków grzybów, wśród których mamy grzyby trujące, jadalne i niejadalne. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przyglądać się zbieranym okazom.

Głowna zasada podczas grzybobrania jest taka: zbieramy tylko te grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne. To jedyny sposób na uniknięcie zatrucia.

10 grzybowych pomyłek (trujący/jadalny)

Muchomor sromotnikowy - czubajka kania, gąska zielonka, gołąbek zielonawy

Muchomor plamisty - czubajka kania

Lisówka pomarańczowa - pieprznik jadalny

Goryczak żółciowy - borowik szlachetny

Pieczarka żółtawa - pieczarka polna, dwuzarodnikowa, zaroślowa

Mleczaj wełnianka - mleczaj rydz

Maślanka wiązkowa - opieńka miodowa

Piestrzenica kasztanowata - smardz jadalny (chroniony w stanie naturalnym)

Czubajeczka ostrołuskowa - czubajka kania

Czubajka czerwieniejąca (odmiana bohemica) - czubajka kania

Muchomor sromotnikowy jest silnie trujący, a zatrucie często kończy się śmiercią





Zasady bezpiecznego grzybobrania

Zbieramy tylko te grzyby, co do których nie mamy wątpliwości, że są jadalne

Zbieramy tylko grzyby dobrze wykształcone i wyrośnięte (przy młodych owocnikach znacznie łatwiej jest o pomyłkę)

Jeśli dopiero zaczynamy przygodę z grzybobraniem, powinniśmy zbierać wyłącznie grzyby rurkowe (w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących)

Unikajmy błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących (zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak - gatunki śmiertelnie trujące, jak np. muchomor zielonawy - sromotnikowy, mają przyjemny, słodkawy smak).

Grzyby zbieramy do przewiewnych koszyków, nie używamy worków foliowych, ponieważ powodują zaparzanie i szybsze psucie grzybów

Potraw z grzybów oraz samych grzybów nie przechowujemy zbyt długo

Nie zbieramy grzybów rosnących na skraju lasów, w rowach, przy drogach czy zakładach produkcyjnych

Testowanie grzybów za pomocą srebrnej łyżeczki jest popularną, ale błędną metodą. Skutki jej stosowania mogą być tragiczne

Co warto wiedzieć o jedzeniu grzybów

Grzyby leśne są ciężkostrawne, dlatego nie powinno się ich spożywać w zbyt dużych ilościach. Szczególnie powinny uważać osoby mające choroby układu pokarmowego, a dzieciom do lat 12 grzybów nie podajemy wcale.

Grzybów nie jemy na surowo! Zawsze należy poddać je obróbce termicznej, takiej jak smażenie lub gotowanie.

Warto wiedzieć, że niektóre rodzaje grzybów mogą powodować zatrucia w połączeniu z alkoholem, np. borowik ponury.

Ważne! Jeżeli po spożyciu grzybów odczuwamy jakiekolwiek dolegliwości (nudności, bóle brzucha, biegunka, skurcze mięśni, podwyższona temperatura) - należy niezwłocznie wywołać wymioty i zgłosić się do lekarza.