Drożyzna dopada nas dosłownie wszędzie. Znacznie droższe niż jeszcze rok temu są między innymi: produkty spożywcze, ubrania, kosmetyki, chemia gospodarcza, urządzenia RTV i AGD oraz wszelkie usługi. Polacy załamują ręce i oszczędzają na wszelkie możliwe sposoby. Niestety, rok 2023 przyniesie zmiany w podatkach, a w związku z nimi kolejne obciążenia. Podwyżki tym razem dotkną właścicieli nieruchomości oraz posiadaczy psów.

Na początku czerwca br. minister finansów ogłosił, że w 2023 roku w górę pójdą podatki lokalne. To oznacza, że właściciele nieruchomości i czworonogów, a także osoby wyjeżdżające do uzdrowisk będą musiały zapłacić więcej niż dotychczas. O ile więcej?

W 2023 r. podwyżka podatków i opłat lokalnych: Co to oznacza?

Zgodnie z obwieszczeniem, które pojawiło się już 1 czerwca 2022 roku maksymalne podwyżki odpowiadać będą wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze 2022 roku. Osiągną zatem aż 11,8 proc.

Warto jednak zaznaczyć, że realna kwota wspomnianych podatków nie musi równać się wysokości maksymalnej. To miasta i gminy ogłaszają stawki (kwoty nie mogą przekraczać tych znajdujących się w obwieszczeniu ministra finansów, mogą jednak być niższe). Podatki lokalne są jednym ze sposobów na podratowanie budżetów. To jednak nie napawa optymizmem.

- Pamiętajmy, że obwieszczenie określa najwyższe możliwe do zastosowania stawki. Ostatecznie mogą być niższe, ponieważ decyzję o ich wysokości podejmują samorządy. Jednak obciążenia związane z posiadaniem lokalu w największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Kraków czy też Gdańsk, w roku 2022 były ustalone na najwyższym możliwym poziomie - zauważył Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w infakt.pl w rozmowie z "Expressem Ilustrowanym".

Specjalista dodał, że analizując postanowienia samorządów z poprzedniego roku, właściciele psów i nieruchomości nie powinni spodziewać się ulg.

- Trudno spodziewać się, że w 2023 roku będzie inaczej, zwłaszcza w kontekście przepisów Polskiego Ładu, który spowodował, że wpływy samorządów pochodzące z podatku dochodowego będą niższe - zaznaczył Piotr Juszczyk.

Ile będą musieli zapłacić właściciele psów i nieruchomości?

Podwyżki podatków i opłat lokalnych nie są niczym nowym. W roku 2023 - ze względu na wysoką inflację - będą one jednak wyjątkowo dotkliwe. Opłata za posiadanie psa obecnie wynosi 135,00 zł. Wkrótce (1 stycznia 2023) zostanie podniesiona o nieco ponad 15 zł, a w związku z tym wyniesie 150,93 zł.

Co z nieruchomościami? Zgodnie z czerwcową zapowiedzią podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie z 0,89 zł do 1 zł na mkw. W konsekwencji za 90-metrowe mieszkanie trzeba będzie zapłacić ok. 9 zł więcej niż w obecnym roku.

