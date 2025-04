Petunie wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza te uprawiane w donicach na balkonie. W gorące dni niezbędne może być podlewanie dwa razy dziennie. Trzeba jednak uważać, by nie przelać rośliny, bo może to prowadzić do gnicia i obumierania korzeni. Warto w donicy umieścić solidną warstwę drenażu. Petunie wymagają również regularnego nawożenia (najlepiej raz na tydzień lub dwa) preparatem wieloskładnikowym do roślin kwitnących. Roślinę warto też uważnie obserwować, ponieważ często pada ofiarą mszyc. Tylko szybki oprysk na szkodniki może ochronić przed całkowitym uszkodzeniem petunii.