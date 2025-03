Doświadczeni ogrodnicy na sadzenie tulipanów wybierają jesień. Przyjmuje się, że najlepszy termin przypada na okres między końcem września a końcem października. W tym czasie temperatura spada stopniowo, co umożliwia cebulkom płynne przejście do naturalnego okresu spoczynku, niezbędnego do prawidłowego rozwoju roślin wiosną.