Nigdy nie sadź tych roślin w sąsiedztwie pomidorów. Uprawa szybko zmarnieje

Pomidory to jedne z najpopularniejszych i najchętniej uprawianych gatunków na świecie, również w Polsce. Można sadzić je do gruntu, donic lub zdecydować się na uprawę szklarniową - w każdym przypadku warto jednak pamiętać, że jest to roślina wymagająca i dość trudna w uprawie. Pomidory znane są również z tego, że lepiej rosną w towarzystwie konkretnych gatunków, a sąsiedztwo innych może im zaszkodzić. Jakie rośliny sadzić z pomidorami, a jakich lepiej unikać?

Zdjęcie Nigdy nie sadź tych roślin przy pomidorach. Kompletnie stracą smak / 123RF/PICSEL