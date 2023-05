Odmiany pomidorów różnią się pod wieloma względami: rozmiarem, kształtem oraz kolorem owoców. Niektóre z nich dojrzewają dużo wcześniej od innych. Jednak tym, co najbardziej interesuje miłośników ogrodnictwa przy wyborze odpowiedniej odmiany do ogrodu lub na balkon jest ich smak. Najsmaczniejsze gatunki pomidorów wskazali użytkownicy facebookowej grupy "Fajny Ogród- grupa dyskusyjna" zrzeszającej amatorów ogrodnictwa. Oto odmiany najczęściej pojawiające się w komentarzach.

Malinowy Ożarowski

Ta polska odmiana to niekwestionowany faworyt wśród Polaków. Oprócz słodkiego smaku wyróżnia się stosunkowo prostą uprawą. Jego dodatkową zaletą jest wysoka odporność na choroby oraz ataki szkodników. Skórka charakteryzuje się średnią grubością, jednak jest dość delikatna, dlatego pomidory malinowe mają dosyć niską wartość przechowalniczą. Owoce tej odmiany są słodkie, mięsiste i bardzo soczyste. Aby jednak nabrały pełni smaku, rośliny te wymagają słonecznego stanowiska, obfitego podlewania, a także nawożenia (co najmniej raz w tygodniu).

Zdjęcie Malinowy Ożarowski to polska odmiana, która wyróżnia się doskonałym, słodkim smakiem / 123RF/PICSEL

Bawole serce

To jedna z najsmaczniejszych odmian pomidorów malinowych. Ich nazwa nawiązuje do oryginalnego kształtu - dojrzałe pomidory przypominają właśnie serce. Jasnoczerwone i soczyste owoce charakteryzują się sporymi rozmiarami, mogą osiągać nawet 600 g. Ta odmiana wyróżnia się wyjątkowo słodkim smakiem, dlatego pomidory te doskonale nadają się do sałatek, na kanapki, a także do wszelkich przetworów. Niestety mają też pewne wady. Odmiana ta jest wrażliwa na choroby, a jej owoce słabo się przechowują z uwagi na miękkość i delikatność ich skórki.

Czekoladowe

Wbrew pozorom, nazwa tej odmiany nie nawiązuje do smaku pomidorów, a do ich koloru. Charakteryzują się grubą skórką o ciemnej barwie, która wchodzi w czekoladowy odcień. Mają one bardzo delikatny słodki smak i nadają się zarówno do jedzenia na surowo, jak i do przetworów np. sosów czy zup. Odmiana ta ma jednak wysokie wymagania pokarmowe i potrzebuje regularnego zasilania nawozami bogatymi w azot (w czasie kwitnienia) oraz fosfor i potas (w momencie owocowania).

Zdjęcie Pomidor czekoladowy charakteryzuje się grubą skórką o ciemnej barwie / 123RF/PICSEL

Koktajlowe black cherry

Pomidory black cherry to średnio późna odmiana koktajlowa. Dojrzewać zaczynają dopiero w połowie sierpnia, jednak zdecydowanie warto zaczekać na jego owoce. Są one niewielkie i osiągają około 2 centymetry średnicy. Rosną w gronach od 5 do 7 sztuk. Swoim wyglądem przypominają wiśnie lub czarne czereśnie. Ich miąższ ma bogaty, lekko słodki, jednak bardzo wyraźny smak. To idealny dodatek do sałatek, a także świetny sposób na dekorację dań. Odmiana ta doskonale nadaje się zarówno do uprawy w gruncie, jak i w donicy na balkonie.