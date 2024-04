Nigdy nie wyrzucaj fusów po kawie. Borówka ci podziękuje

Poranna kawa wypita na tarasie z widokiem na piękny ogród to prawdopodobnie najlepszy sposób na rozpoczęcie dnia. Jeśli uwielbiasz „małą czarną”, a w dodatku posiadasz kawałek swojej zielonej oazy, to doskonale się składa, bo fusy z kawy możesz wykorzystać jako naturalny nawóz do roślin.