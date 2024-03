Kiedy sadzimy borówki do gruntu?

Chcemy mieć na działce borówki amerykańskie? Jeśli do tej pory ich nie mamy, to w kalendarzu mamy aż dwa terminy na ich sadzenie. Pierwszy przypada na wczesną jesień, czyli przełom września i października. Gdy spóźniliśmy się, to nic jeszcze straconego: w marcu i kwietniu również możemy posadzić borówkę amerykańską do gruntu. Oczywiście, trzeba pamiętać o jednym: miejsce. Musi być bardzo słoneczne, ale również osłonięte od podmuchów porywistego wiatru, który może połamać delikatne łodygi. Ponadto nie umieszczajmy krzaczków w pobliżu innych drzew, ponieważ liściaste korony mogą zasłonić promienia słońca, których borówka bardzo potrzebuje.

Uprawa borówki amerykańskiej bez problemów? Odpowiednia gleba to klucz do sukcesu. Musi być żyzna, przepuszczalna o kwaśnym odczynie pH oraz próchnicza. Wtedy w ciągu kilku lat od posadzenia z działki będziemy wychodzić z wiadrami owoców.

„Ewa gotuje”: Strucla z borówkami Polsat

Idealne towarzystwo dla borówek amerykańskich

Bujne plony borówki amerykańskiej? Jest na to sposób 123RF/PICSEL

Mamy już idealne miejsce dla borówki amerykańskiej? Warto w takim razie zapewnić jej dobre towarzystwo innych roślin. Takie sąsiedztwo może spowodować, że będą razem lepiej wzrastać, a co za tym idzie, wydawać lepsze plony. Co posadzić obok borówki amerykańskiej? Wiele osób poleca umieszczenia w jej w pobliżu żurawiny, ponieważ obie mają takie same wymagania glebowe. Oprócz niej poleca się także sadzenie i sianie ziół: może to być szczaw, koper i pietruszka, ale także aromatyczna bazylia albo tymianek.

Z drugiej strony istnieją również rośliny, które nie powinny być obok naszego krzewu. Czego nie sadzić obok borówki amerykańskiej? Przede wszystkim orzecha, ponieważ w jego pobliżu większość roślin radzi sobie kiepsko, ale do tej listy w kontekście borówki trzeba również zaliczyć jabłoń.

Czy borówki lubią dużo wody?

Borówka amerykańska uwielbia mieć kwaśną glebę. W niej rośnie najlepiej 123RF/PICSEL

Zasadziliśmy borówkę na działce i w ogrodzie? Nawet wtedy, gdy ma już odpowiednie towarzystwo, to nie wolno spoczywać na laurach. Niezbędnym zabiegiem po posadzeniu jest systematycznie nawadnianie w pory bezdeszczowe, ponieważ w pierwszym roku roślina źle reaguje na suszę. Dlatego 12 miesięcy od umieszczenia w gruncie trzeba ją podlewać: regularnie i niewielkimi ilościami, a to sprawi, że korzenie dostatecznie się rozwiną. Czym podlewać borówkę amerykańską? Najlepiej odstaną, miękką wodą, ale czasami trudno o nią, gdy mamy już miniplantację. Dlatego lepiej sięgnąć po deszczówkę, która ma neutralne pH i dobrze wpływa na kondycję krzewu. Jeśli nie mamy pojemnika na deszczówkę, to do konewki ze zwykłą wodą można dodać kwasek cytrynowy, co sprawi, że korzenie będą lepiej z gleby pobierać składniki odżywcze.