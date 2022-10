Ten paten z zatyczką od oleju to hit

Porady Genialny i tani sposób na zaparowane okna. Tak unikniesz chorób Domowe sposoby cieszą się niemałym zainteresowaniem. Bez trudności można znaleźć triki, które rozwiążą niemal każdy problem. Te proste patenty ułatwiają m.in. sprzątanie, pozbywanie się plam i zabrudzeń, a także są niezwykle pomocne w przypadku pozbywania się z domu niechcianych gości takich jak muchy, komary, czy pająki.

Nie da się ukryć, że w wielu przypadkach są skuteczne i w dodatku tanie. Zazwyczaj zakładają wykorzystywanie rzeczy, które znajdują się w wielu domach.

Poza tym istnieją triki i patenty, o których mało kto słyszał. Przykładem może być, chociażby ten dotyczący plastikowej zatyczki od oleju. W wielu przypadkach zaraz po otworzeniu butelki ląduje od razu w koszu. Ma ona jednak ukrytą funkcję, z której warto skorzystać. Ten domowy sposób może niejednokrotnie ułatwić przygotowywanie potraw.

Zdjęcie Trik z zatyczką może wyeliminować problem przypadkowego wlewania dużych ilości oleju do przygotowywanych potraw / 123RF/PICSEL

Jak wykorzystać zatyczkę od oleju?

Olej znajduje się niemal w każdej kuchni. Jest wykorzystywany do m.in. do smażenia, a także przygotowywania sosów do sałatek. Znajdująca się w butelce oleju zatyczka zapobiega rozlaniu się płynu, chociażby w przypadku uszkodzonej zakrętki lub jej przypadkowego odkręcenia.

W wielu domach zatyczka zaraz po otworzeniu butelki od razu jest wyrzucana. Większość osób uważa, że na tym jej rola się kończy, ale wbrew pozorom można ją ponownie wykorzystać. Dzięki niej można wyeliminować problem przypadkowego wlewania dużych ilości oleju do przygotowywanych potraw.

Zakrętkę wystarczy odwrócić i znów włożyć do butelki. Przez to otwór, przez który wypływa olej stanie się znacznie mniejszy. Ten sposób zapewnia kontrolę nad dawkowaniem i pozwala precyzyjnie odmierzać potrzebną ilość oleju.

