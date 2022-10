Jesień chodź piękna, bywa kapryśna. Po upalnym lecie przyszedł czas na dużo niższe temperatury, co odbija się nierzadko na samopoczuciu, zdrowiu oraz... wyglądzie okien. Wilgoć, która obecnie daje się we znaki, może zbierać się na szybach, kiedy w pomieszczeniu działa ogrzewanie czy gotuje się posiłki. Zamiast ignorować to zjawisko, spróbuj się z nim rozprawić. Podpowiadamy co zrobić, aby okna przestały parować.

Dlaczego okna parują?

Para pojawiająca się najczęściej na oknach, jest typowym zjawiskiem w okresie jesienno-zimowym. Zaparowane szyby są oznaką nadmiernej wilgoci i nie warto bagatelizować problemu, który ma swoje konsekwencje. Wilgoć na szybach w perspektywie czasu jest powodem brzydkiego zapachu w domu, rozwoju grzybów oraz pleśni, a co gorsza - chorób dróg oddechowych.

Zdjęcie Parowanie okien w perspektywie czasu może przyczynić się do rozwoju bakterii i grzybów / 123RF/PICSEL

Okna zaparowane od zewnątrz

Parowanie szyb od zewnątrz następuje, gdy temperatura okna jest niższa od temperatury otoczenia, czyli powietrza. Latem, gdy nie ogrzewamy domów, może dojść właśnie do takiej sytuacji. Powietrze na zewnątrz na skutek słońca ogrzewa się szybciej niż zamknięte wnętrze budynku, który charakteryzuje się dobrą izolacją cieplną. Na parowanie okien od zewnątrz mają również wpływ zmieniające się warunki atmosferyczne - poza promieniami słońca, również wiatr. Wystarczy niewielka różnica temperatur, by zaobserwować to niepożądane zjawisko.

Okna zaparowane od wewnątrz

Parowanie okien od wewnątrz zdarza się dużo częściej i następuje głównie w okresie mrozów. Najczęściej jest spowodowane ogrzewaniem pomieszczeń, ale może być to też wina schnącego prania wywieszonego w pokoju. Bardzo często dochodzi do parowania okien w kuchni, gdy np. gotujemy obiad, a temperatura wnętrza tym samym szybko się podnosi. Szyby ogrzewają się wolniej, dlatego też dochodzi do parowania okna od strony wewnętrznej.

Znając źródło problemu, można starać się temu przeciwdziałać. Warto także zwrócić uwagę na sposób mycia okien. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ma to wpływ na parowanie szyb.

Domowe sposoby na zaparowane okna

Jeżeli szukasz sposobu na to, aby para przestała osadzać się na szybach, z pomocą przyjdzie kilka prostych, domowych rozwiązań. Świetną metodą, która pozwala na nie dopuszczanie do powstawania pary, jest mycie okien odpowiednimi produktami. Niektóre pomogą bowiem w walce z zawilgoceniami.

Zdjęcie Mycie okien octem zabezpieczy je przez osadzaniem pary na kilka dni / 123RF/PICSEL

Mikstura z octu na zaparowane okna

Najtańszym, a zarazem uniwersalnym środkiem do mycia wszelkich powierzchni, również okien, jest ocet. Aby wykonać domowy preparat do czyszczenia szyb, należy zmieszać wodę i ocet w równych proporcjach. Tak przygotowaną mieszanką należy umyć dokładnie okna, a następnie wytrzeć do sucha. To rozwiązanie pomoże przynajmniej na kilka dni.

Pianka do golenia

Innym środkiem do mycia okien, zapobiegającym pojawianiu się na nich pary jest pianka do golenia. Ten sposób jest co prawda nieco czasochłonny, ale bardzo skuteczny.

Mieszanka z gliceryny i alkoholu

Istnieje też sposób na zaparowane okna, który polega na pokryciu ich cienką warstwą mieszanki gliceryny i alkoholu. W efekcie para wodna będzie się osadzała znacznie wolniej.

Aby zminimalizować osadzanie się pary na okna, warto też regularnie wietrzyć pomieszczenia (również zimą) oraz dbać o czystość kratek wentylacyjnych, oraz prawidłowy obieg powietrza. Można również postawić w domu rośliny, które w naturalny sposób chłoną wilgoć - należą do nich:

paprotki

bluszcze

oplątwy

skrzydłokwiaty

Pochłaniacz wilgoci na zaparowane okna

Zdjęcie Jeśli na oknie zaobserwujemy skraplającą się wodę, to przyczyna może wiązać się ze złą wentylacją pomieszczenia / 123RF/PICSEL

Zdarza się jednak, że pomimo starań para wciąż osadza się na oknach, co staje się bardzo uciążliwe. Wówczas warto zaopatrzyć się w elektryczne pochłaniacze wilgoci, czyli tzw. osuszacze powietrza. Większość modeli posiada wbudowaną lampę UV likwidującą bakterie i zarazki, a także filtr węglowy pochłaniający przykre zapachy. Ma więc to korzystny wpływ zarówno na wygląd okien jak i zdrowie domowników. Osuszacze powietrza są energooszczędne i posiadają wbudowane filtry powietrza. Nie są to urządzenia, za które trzeba będzie wydać fortunę - cena pochłaniacza wilgoci do budynków mieszkalnych to koszt około 100 złotych.