Kot jest głodny - zwierzęta te powinny mieć stałe pory karmienia. Jeśli o nich zapominamy, to trudno się dziwić, że kot może w obliczu głodu obudzić nas w środku nocy. Z drugiej strony, gdy jednak należycie dopilnujemy tego obowiązku, a kot nas nadal budzi, może być przyzwyczajony do faktu, że dla świętego spokoju w nocy dosypujemy mu smakołyków, a mruczek po prostu ten fakt wykorzystuje.

Kot ma taki nawyk - budzenie w nocy występuje często u zwierzęcia, które dopiero pojawiło się w naszym domu. Może robić to z ciekawości, braku czułości, tęsknoty albo z nudów. Jeśli już przyzwyczailiśmy kota, że może nas bezkarnie budzić, bo wtedy otrzyma naszą uwagę, to musimy mieć pewność, że z takiej sytuacji chętnie będzie korzystał. Takiego natrętnego kota trzeba po prostu ignorować.

Kot jest stęskniony - zazwyczaj w trakcie naszej nieobecności koty śpią. Ale po powrocie człowieka do domu zazwyczaj wychodzą mu na powitanie i domagają się czułości. Nie ignorujmy potrzeb kota i spędźmy z nim choć trochę czasu. Głaskanie i pieszczoty to absolutne minimum, ale warto się z nim również wtedy pobawić, np. jego ulubionymi zabawkami albo znaleźć mu jakieś inne, fascynujące zajęcie. Najlepiej, aby zapewnić naszemu ospałemu mruczkowi trochę ruchu, wtedy w nocy nie będzie nas wybudzał.

Jeśli problem b udzenia przez kota nas dotyczy , to musimy podjąć odpowiednie kroki. Oczywiście, nie musimy spełniać każdej jego zachcianki i ignorowanie zwierzęcia w nocy, kiedy jego potrzeby są spełnione, nie jest niczym złym. Gdy nieprzyjemny nawyk jest wywołany naszą niedbałością, to trzeba w takiej sytuacji zadośćuczynić kotu i zapewnić mu więcej uwagi i należycie spełniać obowiązki wobec podopiecznego.

A co zrobić w przypadku, gdy pracujemy z kotem, nie mamy sobie naprawdę nic do zarzucenia, a kot nadal budzi nas w nocy? W takim przypadku mogą objawiać się problemy zdrowotne naszego mruczka. Choć zazwyczaj zdarza się to u osobników starszych, to młode kocięta również mogą cierpieć. Nocne dolegliwości najczęściej związane są z układem kostno-stawowym oraz bólami mięśni. W takim przypadku wizyta u weterynarza jest niezbędna, aby nie tylko pomóc kotu, ale także by trafnie postawić diagnozę.