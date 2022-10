Spis treści: 01 Maseczka z kurkumy - jak działa?

02 Jak przygotować maseczkę z kurkumy?

03 Rano czy wieczorem? Jak stosować maseczkę z kurkumy

Maseczka z kurkumy - jak działa?

Kurkuma - aromatyczna przyprawa, którą, jak się okazuje, warto włączyć także do pielęgnacji twarzy. Przyprawa ta wykazuje właściwości przeciwzmarszczkowe, antybakteryjne i wybielające. Odżywia i nadaje blasku. Jeśli chcesz zniwelować zmarszczki, masz problemy z trądzikiem czy przebarwienia na twarzy, możesz wypróbować maseczkę z kurkumy. Ten prosty w przygotowaniu kosmetyk docenia coraz więcej kobiet. Maseczka z kurkumy pomaga także w stanach zapalnych skóry, polecana jest też jako środek na cienie pod oczami.

Maseczka z kurkumy pobudzi krążenie w skórze i nada jej zdrowy blask

Maseczka z kurkumy:

spłyca drobne zmarszczki

spowalnia procesy starzenia

działa przeciwbakteryjnie

odświeża, nawilża i rozjaśnia skórę

poprawia elastyczność skóry

złuszcza martwy naskórek

skuteczny środek na trądzik i przebarwienia, przesuszoną skórę

Jak przygotować maseczkę z kurkumy?

Maseczka z kurkumy to remedium m.in. na trądzik

Przepis na maseczkę z kurkumy jest prosty. Dobór składników zależy od tego, na jakie problemy skórne chcemy zastosować ten domowy kosmetyk. Jeśli zależy nam na zniwelowaniu zmarszczek, to wtedy wystarczy tylko jogurt, kurkuma i odrobina miodu. Do cery trądzikowej przepis na maseczkę będzie nieco inny. Tutaj już w składzie pojawią się płatki owsiane i cynamon. Osobom z przebarwieniami na twarzy zaleca się dodać do maseczki odrobinę soku z cytryny, który rozjaśni lekko cerę.

Przepis na maseczkę z kurkumy na zmarszczki: wymieszaj ze sobą 2 łyżki jogurtu naturalnego, 2 łyżeczki kurkumy i 2 łyżeczki miodu

wymieszaj ze sobą 2 łyżki jogurtu naturalnego, 2 łyżeczki kurkumy i 2 łyżeczki miodu Przepis na maseczkę z kurkumy na trądzik: 2 łyżeczki kurkumy, 2 łyżki jogurtu naturalnego, 2 łyżeczki miodu, opcjonalnie: płatki owsiane i pół łyżeczki cynamonu. Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą

2 łyżeczki kurkumy, 2 łyżki jogurtu naturalnego, 2 łyżeczki miodu, opcjonalnie: płatki owsiane i pół łyżeczki cynamonu. Wszystkie składniki wymieszaj ze sobą Przepis na maseczkę z kurkumy na przebarwienia: 1/4 łyżki kurkumy, 1 łyżka miodu, 0,5 łyżki soku z cytryny. Wszystkie składniki wymieszaj dokładnie w miseczce

1/4 łyżki kurkumy, 1 łyżka miodu, 0,5 łyżki soku z cytryny. Wszystkie składniki wymieszaj dokładnie w miseczce Przepis na maseczkę z kurkumy rozjaśniająca, na cienie pod oczami: 2 łyżki mąki, 1 łyżeczka kurkumy, 3 łyżki mleka lub jogurtu, kilka kropel miodu

Rano czy wieczorem? Jak stosować maseczkę z kurkumy

Pamiętaj, że kurkuma pozostawia trwałe plamy na tkaninach, dlatego lepiej zabezpieczyć się przed nałożeniem jej na twarz. Zabieg wykonuj wieczorem. Maseczkę pozostaw na twarzy ok. 10-20 minut (poczekaj do momentu zaschnięcia). Następnie dokładnie zmyj (aby pozbyć się lekko żółtawego odcienia, powtórzy czynność kilka razy), lekko masując. A na koniec nałóż swój ulubiony krem nawilżający. Maseczka z kurkumy może być używana nawet codziennie.