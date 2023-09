O niebo lepsze od tradycyjnych. Rozkochasz nimi żołądki domowników

Oprac.: Tomasz Hirkyj Porady

Kopytka to zawsze dobra opcja, kiedy nie mamy pomysłu na obiad. Kluseczki, które rozpływają się w ustach, bronią się same, ale świetnie komponują się w towarzystwie sosów i gulaszów. Z racji tego, że teraz w sklepach i targowiskach królują dynie, to żal z nich nie skorzystać. Dyniowe kopytka mogą tchnąć nowe życie w obiad, a domownicy na pewno docenią starania, nie mówiąc już o żołądkach. Jak zrobić kopytka dyniowe? Przekonajmy się.

Zdjęcie Kopytka z dyni to wspaniały pomysł na jesienny obiad. Na ich sam widok cieknie ślinka / 123RF/PICSEL