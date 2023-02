Tylko jedna mąka gwarantuje idealne kopytka. Nigdy się nie rozlecą!

Kuchnia

Kopytka to smaczne i proste w przygotowaniu, charakterystyczne, grube kluski, które spożywać można na kilka sposobów. Niektórzy wybierają opcję "na słodko", inni wolą bardziej wytrawny smak i podają je z mięsem lub gęstymi sosami. Idealne kopytka są miękkie i nie rozlatują się, a ich sekretem jest jeden, prosty składnik! Co dodawać do ciasta, by już zawsze się udawały?

Zdjęcie Kopytka można jeść na słodko np. z cynamonem i cukrem / 123RF/PICSEL