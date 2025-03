Wraz z nadchodzącą wiosną większość osób szykuje się do generalnego sprzątania w domu. Oprócz standardowego wytarcia kurzy, mycia podłóg czy okien, wiele osób decyduje się na wypranie obicia kanap i foteli, odsunięcie mebli, by sprzątnąć kurzowe "koty", które się za nimi kryją czy na pranie dywanów. Podczas planowania wiosennych porządków warto zwrócić uwagę na miejsca, o których zwykle zapominamy podczas cotygodniowego sprzątania, a które, zaniedbane, mogą nie wyglądać estetycznie i psuć efekt odświeżonego, czystego pomieszczenia. Oto miejsca, o których najczęściej zapomina się podczas gruntownych porządków.

Ze względu na wysokość i brak łatwego dostępu do wiszących kloszy lub przymocowanych do samego sufitu tzw. Plafonów, te elementy oświetlenia często są pomijane podczas standardowych porządków. Warto więc wytrzeć je z kurzu a następnie - w zależności od materiału, z którego są wykonane - umyć je na mokro specyfikiem w sprayu przeznaczonym do szkła lub tworzyw sztucznych. Efektem będzie nie tylko czystość, ale także lepsze doświetlenie pokoju lub kuchni. Ponadto kurz zgromadzony na kloszu nie będzie opadał na ziemię, powodując większy nieporządek.

Ze względu na umiejscowienie tych sprzętów w kuchni, warto choć raz do roku jeśli mamy taką możliwość, odsunąć kuchenkę i lodówkę, by sprzątnąć okruchy, resztki jedzenia oraz nagromadzony tłuszcz i brud. Będziecie zaskoczeni, jak wiele brudu potrafi nagromadzić się za tymi urządzeniami. Oczywiście wskazana jest ostrożność i zminimalizowanie użycia wody w tych miejscach - zwilżona środkiem odtłuszczającym szmatka będzie wystarczająca, ze względu na bliską obecność gniazdek. Warto przy okazji umyć także - na codzień niewidoczne - części obudowy sprzętów. Podobnie warto postąpić z pralką.

Okalające drzwi wewnętrzne framugi to często pomijane siedlisko kurzu. Jeśli nie czyścisz ich regularnie, możesz być zaskoczona, jak gruba warstwa kurzu potrafi się na nich osadzić, a podczas otwierania i zamykania drzwi, drobinki brudu rozsypują się na ziemię i krążą w powietrzu, co nie sprzyja zwłaszcza alergikom i młodszym mieszkańcom domu. Pamiętajmy także o umyciu drzwi wejściowych, na których także gromadzi się spora wartwa brudu.

Jeśli macie podłogę z paneli laminowanych, z pewnością dół waszych ścian zdobią listwy. Ich zadanie to ochrona i ukrycie szczelin pomiędzy panelem a ścianą. Niestety, osiada także na nich kurz, brudzą się od butów i są narażone na zarysowania i obicia na przykład podczas odkurzania. Aby je umyć, wystarczy woda z odrobiną płynu do naczyń. Przetrzyj listwy, a jeśli znajdziesz na nich czarne rysy, pozbędziesz się ich tzw. “magiczną gąbką" wykonaną z melaniny.

Choć z wierzchu mogą wyglądać nie najgorzej, to, co zbiera się za kaloryferem, a dokładniej między tyłem kaloryfera a ścianą, może zjeżyć włos na głowie. To trudno dostępne miejsce wyczyścisz miotełką do kurzu na długiej i giętkiej rączce lub nawleczoną na wieszak zwilżoną bawełnianą ścierką. Wycieraj najpierw od góry, powtórz od dołu. Pamiętaj także o miejscach pomiędzy żeberkami, a jeśli posiadasz kaloryfer nowszej generacji, ciekawym trikiem jest użycie suszarki do włosów, by “wydmuchać" zgromadzony w środku kurz. Należy rozłożyć pod kaloryferem odpowiednio dużą szmatkę, na którą wypadną nieczystości.