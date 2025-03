Okna najlepiej się myje w ciepły i pochmurny dzień. Ostre promienie słońca sprawiają, że płyn do mycia szyb zbyt szybko wysycha, a na ich powierzchni tworzą się nieestetyczne smugi. Zazwyczaj okna po zimowych miesiącach są mocno brudne. Żeby ułatwić sobie mycie, w pierwszej kolejności najlepiej wyczyścić je wodą z detergentem (np. płynem do mycia naczyń), a wewnętrzną część ram odkurzyć odkurzaczem .

Mieszankę należy wlać do pojemnika z atomizerem i używać jak zwykłego płynu. Ważne, by własnym płynem myć jedynie szyby. Ramy okienne najlepiej czyścić łagodnym detergentem (np. płynem do mycia naczyń), by nie uszkodzić uszczelek. Płyn domowej roboty na bazie octu i z dodatkiem gliceryny zapewni błyszczące i czyste okna na długo. Gliceryna tworzy na szybach powłokę ochronną, która opóźnia osiadanie kurzu i brudu.