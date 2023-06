Porady Niewiele osób wie, że ma prawo do dziedziczenia tych środków. ZUS wypłaca tysiące złotych Trudna sytuacja ekonomiczna i wysoka inflacja wymuszają na rządzących waloryzację rent i emerytur. Ma ona charakter mieszany tzn. cenowo-płacowy - o wzroście świadczeń emerytalno-rentowych decyduje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia.

W lutym tego roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) poinformowało, że na tegoroczną waloryzację rent i emerytur trafi ok. 44,15 mld zł! Emeryci otrzymają konkretną kwotę więcej albo podwyżka zostanie wyliczona na podstawie pobieranej emerytury - w zależności od tego, jakie rozwiązanie jest dla nich korzystniejsze.

Świadczeniobiorcy z najniższą emeryturą otrzymają 250 zł brutto więcej, większość dostanie świadczenia wyższe o 14,8 proc. - tegoroczny wskaźnik waloryzacji. A jak będzie w przyszłym roku?

Emerytury w przyszłym roku będą niższe? Oto nowe prognozy

Wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczne podwyżki świadczeń będą zdecydowanie niższe niż obecne. Jak wyjaśnił "Fakt", na wysokość waloryzacji emerytur i rent wpływa inflacja, które obecnie powoli spada, co może wiązać się niższym wzrostem wypłacanych świadczeń.

Mimo 13 proc. odczytu inflacji za maj, ceny żywności wciąż rosną w blisko 20 proc. tempie. Jednak za cały 2023 r. należy się spodziewać inflacji na poziomie 12 proc. Oznacza to, że w marcu 2024 r. emeryci i renciści otrzymają świadczenia wyższe o 12 proc

- wyjaśnił cytowany przez gazetę dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.

Jeśli prognozy eksperta się sprawdzą, senior otrzymujący emeryturę w wysokości 1000 zł brutto otrzyma o ok. 110 zł więcej na rękę. Przy 1500 zł - 164 zł, 2000 zł - 220 zł, 2500 zł - 240 zł, a 3000 zł - 285 zł.

- To na razie symulacje, bo o zasadach podwyżek dla seniorów rząd będzie jeszcze rozmawiać ze związkowcami i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. O ile strona pracodawców nie chce zmieniać zasad waloryzacji, o tyle np. OPZZ chce, by w czasie wysokiej inflacji świadczenia były podnoszone dwa razy - raz w marcu, drugi raz we wrześniu. Dzięki temu seniorzy nie musieliby czekać na podwyżkę emerytury cały rok - tłumaczy "Fakt".

W tym roku emeryci mogą liczyć także na wypłatę czternastej emerytury. Przelewy otrzymają oni dwukrotnie - w sierpniu oraz we wrześniu.

