Jak rozmawiają inteligentni ludzie?

W ten sposób kot woła o pomoc. Nigdy nie lekceważ takiego zachowania Sposób codziennego wypowiadania się wpływa na to, co myślą o nas inne osoby. Umiejętność odpowiedniego dobierania słów ma ogromne znaczenie szczególnie w środowisku pracy. Jeśli chcesz być odbierany jako osoba kompetentna i pewna siebie, warto wiedzieć jakich zwrotów unikać, by nie wypaść gorzej na tle współpracowników. O tym jak być profesjonalistą podczas rozmów i sprawiać wrażenie osoby inteligentnej pisało już wielu psychologów i mówców. Podali oni konkretne zwroty, jakich dobrze unikać, by nie wypaść na osobę niezaradną i o zaniżonej samoocenie. Od tych słów stronią najbardziej inteligentne osoby.

1. "To niesprawiedliwe"

Mówienie na głos "to niesprawiedliwe" może sprawić, że otoczenie będzie odbierać nas niezbyt poważnie, a wręcz traktować jako osobę niedojrzałą. Każdy doskonale wie, że w wielu życiowych sytuacjach termin "sprawiedliwość" nie ma znaczenia. Zdecydowanie lepiej będzie przytaczać w rozmowie logiczne, konkretne argumenty. Możesz porównać swoje wyniki do innych osób i na tej podstawie udowodnić, że stanąłeś na wysokości zadania.

2. "Nie ma problemu"

W pracy czy codziennych sytuacjach, kiedy chcesz wypaść na profesjonalistę, nie warto odpowiadać na prośby zdaniem "nie ma problemu". Niektóre osoby mogą bowiem zrozumieć, że to, o co poprosili naprawdę było dla ciebie utrapieniem, a tym samym poczuć, że się narzucają. Zdecydowanie lepiej odpowiedzieć "to była dla mnie przyjemność".

Zdjęcie Jeśli chcesz być odbierany jako osoba kompetentna i pewna siebie, warto wiedzieć jakich zwrotów unikać / 123RF/PICSEL

3. "A teraz zadam głupie pytanie..."

Sugerowanie, że zadasz "głupie pytanie" może zakwestionować twoją wiarygodność i postawić cię w negatywnym świetle. O osobach, które używają tego typu zwrotów podczas rozmów - szczególnie tych służbowych, mówi się, że mają niskie poczucie własnej wartości. Jeśli chcesz zadać pytanie po prostu to zrób, bez sugerowania, że być może jest głupie. Możesz za to dodać "na ten moment nie mam dostatecznej wiedzy w tym temacie, ale niebawem ją zdobędę".

4. "To zajmie tylko minutę"

W pracy dobrze jest wywiązywać się z obietnic i nie rzucać słów na wiatr. Jeśli zapewniasz kogoś, że wykonasz polecenie w zaledwie minutę, lepiej miej pewność, że zajmie to faktycznie 60 sekund. Powierzone zadanie jest dla ciebie kwestią chwili? Powiedz wówczas: "szybko się z tym uporam".

5. "Spróbuję to zrobić"

Jeśli chcesz, aby inni traktowali cię jako profesjonalistę w swoim fachu, w odpowiedzi na zlecane zadanie nie odpowiadaj "spróbuję to zrobić", a raczej "zrobię to". Używając tego pierwszego zwrotu zaznaczasz, że istnieje ryzyko, że nie wywiążesz się z powierzonego obowiązku.

Zdjęcie Jeśli chcesz wypaść w oczach szefa jako osoba zaradna, zrób wszystko co w swojej mocy by wywiązać się z powierzonego obowiązku / 123RF/PICSEL

6. "On jest niekompetentny"

Mówienie o drugiej osobie w negatywy sposób nigdy nie jest mile widziane - szczególnie w środowisku pracy. Określanie współpracowników jako głupszych czy mniej kompetentnych może postawić się w kiepskim świetle. Opinie o innych zachowaj lepiej dla siebie.

7. "To nie należy do moich obowiązków"

Przełożony zleca ci coś, co nie leży w zakresie twoich obowiązków? Zamiast mówić wprost, że "to polecenie nie istnieje w opisie mojego stanowiska" wykonaj powierzone zadanie, a następnie porozmawiaj z szefem na ten temat. Zasugeruj, że może warto byłoby zaktualizować opis stanowiska lub też poproś o stosowne wynagrodzenie z uwagi na większe zaangażowanie.

8. "Nie umiem"

W pracy jak i w codziennych sytuacjach zaradność to bardzo ceniona cecha. Jeśli stoi przed tobą wyzwanie, z którym nie do końca wiesz, jak sobie poradzić, poszukaj wszelkich rozwiązań, wytęż umysł i nie bój się szukać pomocy u innych. Zdecydowanie lepiej wypadniesz, jeśli podejmiesz wszelkie próby i zrobisz coś nie do końca idealnie, niż poddasz się bez walki.