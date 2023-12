Szpinak w roli głównej

Szpinak może być spożywany pod różnymi postaciami, ale najczęściej ląduje jako farsz do naleśników i pierogów albo podawany jest wraz z makaronem. Oczywiście, to bardzo smaczne połączenia, ale w kuchni nie warto się ograniczać, tylko warto się pochylić nad czymś niesztampowym. Dlatego rolada szpinakowa może być strzałem w dziesiątkę: nietrudno ją przygotować, ale jednak trzeba wykazać się nieco cierpliwością i precyzją. Ze szpinaku trzeba najpierw przygotować puszyste ciasto, którym będziemy nadziewać nasze dodatki. Jeśli będziemy trzymali się wskazówek, to sam proces będzie przyjemnością, a efekt zadowolenia domowników zrekompensuje czas na przygotowanie specjału.

Rolada szpinakowa: Składniki

Czas na skompletowanie składników:

szpinak mrożony rozdrobniony - 450 g,

- 450 g, jajka - 4 sztuki,

- 4 sztuki, mąka pszenna tortowa - 2 łyżki,

- 2 łyżki, czosnek - ząbek,

- ząbek, sól , pieprz - do smaku,

, - do smaku, łosoś wędzony - 300 g,

300 g, serek śmietankowy kanapkowy - 300 g.

Sposób przygotowania:

Najpierw zabieramy się za przygotowanie ciasta ze szpinaku: w pierwszej kolejności rozmrażamy szpinak na sitku o gęstych oczkach, a następnie odciskamy z niego nadmiar wody. Oddzielamy żółtka od białek: te pierwsze rozcieramy z masłem tak, aby powstała jednolita masa, później dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek oraz sól i pieprz. Powstałą masę mieszamy ze szpinakiem, a później ubijajmy białka na sztywno z dodatkiem soli. Na koniec ubitą pianę mieszamy z masą, ale delikatnie szpatułką, aby nie straciła puszystości.

Masę wykładamy na płaską blachę wyłożoną papierem do pieczenia i wkładamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na ok. 10 minut.

Ciasto studzimy, a następnie umieszczamy na arkuszu folii spożywczej tak, aby papier do pieczenia był na spodzie: łatwiej nam będzie go usunąć. Czas na dodatki: powierzchnię placka smarujemy serkiem, wykładamy łososia, a na koniec wszystko zawijamy, a na koniec owijamy szczelnie folią. Teraz czas na schłodzenie całości w lodówce: musi tam być minimum kilka godzin, ale idealnie, gdyby spędziła tam całą noc.

Baw się dodatkami

Zdjęcie Szpinak do przygotowania rolady może być świeży, ale wtedy potrzeba go znacznie więcej / 123RF/PICSEL

Farsz do rolady szpinakowej można dowolnie modyfikować według naszych upodobań i ogranicza nas tylko fantazja. Można np. dodać do serka nieco tartego chrzanu, który mocno podbije smak i dogodzi amatorom pikantnego smaku. Oczywiście, można łosoś zastąpić pokrojonymi w plasterki warzywami: ogórkami, pomidorami, papryką itd. Nie musimy się także ograniczać i dodać sporą dawkę ziół do serka kanapkowego: idealnie sprawdzi się pietruszka, bazylia lub obfita porcja kopru.

