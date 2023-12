Prawdopodobnie nie ma smaczniejszej sałatki jak wspomniana już jarzynowa, ale czasami warto poeksperymentować i uraczyć podniebienie innym daniem, jednak nadal bardzo zbliżonym do tradycyjnej sałatki jarzynowej.

Sałatka z selerem

Składniki:

350 g selera konserwowego lub świeżego

1 puszka kukurydzy konserwowej,

1/3 puszki ananasa z puszki,

150 g żółtego sera,

4 małe ogórki konserwowe,

3 łyżki majonezu,

szczypta soli i pieprzu,

Seler, żółty ser, ogórki i ananasa kroimy w drobną kostkę i wkładamy do naczynia. Kukurydzę odsączamy z zalewy i wsypujemy do naczynia z selerem i resztą składników. Dodajemy majonez, przyprawiamy solą i pieprzem. Całość dokładnie mieszamy.

Sałatka z jajkiem i serem

Składniki:

8 jajek

200 g kukurydzy konserwowej

200 g groszku konserwowego

200 g żółtego sera

6 rzodkiewek

120 g szynki drobiowej

5 łyżek majonezu

sól i pieprz do smaku

szczypiorek

Jajka gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki i kroimy w drobną kostkę. Żółty ser ścieramy na tarce na dużych oczkach, rzodkiewki myjemy i kroimy w kostkę, szynkę kroimy w kostkę. Kukurydzę i groszek odsączamy z zalewy. Tak przygotowane składniki umieszczamy w naczyniu, dodajemy majonez, sól, pieprz i posiekany szczypiorek. Całość dokładnie mieszamy.

Sałatka pieczarkowa

Składniki:

1 duży słoik pieczarek marynowanych

6 jajek

1 puszka kukurydzy konserwowej

1 słoik ogórków konserwowych

1 duże jabłko

3 łyżki majonezu

3 płaskie łyżeczki musztardy stołowej

2 łyżki zalewy z ogórków kiszonych

sól i pieprz do smaku

Jajka gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki, kroimy w kostkę i przekładamy do naczynia. Pieczarki odsączamy z zalewy i w zależności od ich wielkości, możemy je pokroić na mniejsze kawałki. Pieczarki lądują w naczyniu z jajkami.

Kukurydzę odsączamy z zalewy i dodajemy do jajek i pieczarek. Jabłko obieramy ze skórki, pozbywamy się gniazda nasiennego, kroimy w małą kostkę i wkładamy do naczynia z resztą składników. Do całości dodajemy odrobinę zalewy po ogórkach kiszonych, majonez, sól, pieprz i wszystko dokładnie mieszamy.

