Ołownik uszkowaty to krzew z południowej i południowo-wschodniej Afryki , który w Polsce uprawia się jako roślinę ozdobną . Ołownik zazwyczaj sadzony jest do dużych doniczek i latem wystawiany na tarasach.

Pędy ołownika mogą osiągać długość od 50 do 200 cm , dlatego warto pomyśleć o odpowiednich podporach , dzięki który będą się charakterystycznie piąć. Roślina zwraca na siebie uwagę pięknymi, niebieskimi kwiatami - w przypadku odmiany "Royal Cape" , którymi możemy się cieszyć przez wiele miesięcy - od końca maja aż do przełomu września i października . Z kolei kwiatostan odmiany "Alba" posiada białą barwę .

Piękny kolor to znak rozpoznawczy ołownika

Liście ołownika są jasnozielone , ale gdy zaczynają żółknąć , oznacza to, że krzew potrzebuje więcej wody lub składników odżywczych . Nawożenie rośliny powinno mieć miejsce raz na dwa tygodnie. Zwiędłe kwiaty nie mają tendencji do opadania, dlatego powinniśmy je regularnie zrywać .

Ołownik zdecydowanie nie lubi mrozów, dlatego gdy temperatura spada poniżej zera, należy go przenieść do pomieszczenia. Roślina może spędzić zimę w pomieszczeniu, gdzie temperatura wyniesie 4-12 st. C.