Czubajki kanie rosną na polanach, łąkach, skrajach lasów oraz w parkach. Najczęściej możemy spotkać je późnym latem i wczesną jesienią, gdy warunki są idealne dla ich rozwoju. Ważne jest, by wybierać miejsca oddalone od dróg i terenów przemysłowych, aby uniknąć grzybów zanieczyszczonych toksynami. Sezon na zbieranie kani trwa do pierwszych przymrozków, jednak najlepiej wybierać się na grzyby w suche, ciepłe dni.

Przed smażeniem kanię należy dokładnie oczyścić. Najlepiej użyć do tego nożyka lub silikonowego pędzelka, by usunąć resztki ziemi i igliwia. Jednocześnie lepiej unikać moczenia kani w wodzie, ponieważ może to wpłynąć na jej delikatną strukturę. Dobrym trikiem jest moczenie kapeluszy w mleku, co sprawia, że starsze, bardziej zdrewniałe grzyby stają się miększe i smaczniejsze. Moczenie przez 15-30 minut wystarczy, by nadać im odpowiednią konsystencję.