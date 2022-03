Okłady z kapusty za sprawą zdrowotnych właściwości od wieków znajdują szerokie zastosowanie w medycynie naturalnej, gdzie korzysta się z nich m.in. przy stanach zapalnych piersi czy bólu kolan.

Na co jeszcze pomagają okłady z liści kapusty i czy w niektórych przypadkach mogą bardziej zaszkodzić, niż pomóc? Z tego artykułu dowiesz się nie tylko, jakie wartości odżywcze ma kapusta , ale również, w jaki sposób stosować ją na obrzęknięte piersi, ból stawów i schorzenia skóry. Ponadto, przedstawiamy instrukcję, jak zrobić okład z kapusty i wyjaśniamy, kto nie powinien go stosować.

Liście kapusty: właściwości lecznicze i wartości odżywcze

Kapusta jest skarbnicą witamin i minerałów. Jest źródłem błonnika, licznych śluzów roślinnych, indolo-3-karbinolu, izotiocyjaniny, sulforanu, arsenu, luteiny, czy kwasu foliowego.

Oprócz tego zawiera też spore ilości:

żelaza

magnezu

potasu

miedzi

rutyny

witamin: C, A, E czy U

witamin z grupy B

Dzięki takiemu bogactwu wartości odżywczych kapusta wykazuje właściwości regenerujące i oczyszczające. Ma działanie przeciwbakteryjne przeciwzapalne i antyseptyczne oraz gojące i to właśnie z tego powodu najczęściej stosuje się ją w formie okładów z liści kapusty. Ponadto, wspomaga też pamięć i wzmacnia odporność.

Okłady z kapusty – na co pomagają?

To remedium na liczne dolegliwości. Bez obaw można sięgać po nią na diecie, bowiem w 100 gramach warzywa jest jedynie 24,6 kcal.

Za sprawą bogactwa składników mineralnych kapusta stosowana np. w formie soków, pozytywnie wpływa na odporność oraz ogólną kondycję organizmu.



Sok z kapusty często pije się również przy problemach z wrzodami. Ponadto przeciwdziała anemii, jest naturalnym środkiem przeczyszczającym i lekarstwem na kaca.



Okłady z kapusty stosuje się zaś przede wszystkim na żylaki, bóle stawów np. te spowodowane artretyzmem, schorzenia skóry, ropiejące rany, ukąszenia owadów i różnego rodzaju obrzęki. Używa się ich również z myślą o profilaktyce raka, ponieważ niektórzy specjaliści uważają, że okłady z liści kapusty mogą zapobiegać powstawaniu zmian nowotworowych np. w obrębie jajników, piersi czy jąder.

Okłady z kapusty – jak je zrobić?

Chcesz sprawdzić na własnej skórze, czy okłady z liści kapusty naprawdę działają, ale nie wiesz, jak je przygotować? Nie martw się, bo to nic trudnego. Podpowiadamy, jak zrobić okłady z kapusty na obolałe piersi, bolące stawy, kolana, stany zapalne czy rany.



Okłady z kapusty na rany należy stosować po uprzednim ich obmyciu oraz usunięciu pozostałości krwi z naskórka. Wrażliwe miejsce trzeba obłożyć liśćmi, a następnie zabandażować. Należy jednak pamiętać, aby opatrunek z liści kapusty zmieniać regularnie. Najlepiej co 2-4 godziny, w zależności od tego, jak rozległa jest rana.

Okłady z kapusty można stosować również wspomagająco przy zapaleniu oskrzeli. Trzeba jednak pamiętać, aby w razie problemów zdrowotnych zawsze w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem. W przypadku stosowania okładów z liści kapusty na zapalenie oskrzeli trzeba położyć je na szyi, piersiach oraz wszędzie tam, gdzie odczuwasz ból związany z chorobą. Taki kompres nie tylko złagodzi ból, ale też przyspieszy oczyszczanie organizmu z toksyn.

Jednym z najczęstszych zastosować okładów z liści kapusty jest wykorzystywanie ich w walce z żylakami. Wykonanie takiego opatrunku najlepiej zostawić na noc, aby efekt stosowania domowej kuracji był jak najlepszy. Na skórę pokrytą żylakami należy położyć trzy warstwy liści kapusty, a później przykryć watą i bandażem, którego nie należy owijać zbyt mocno.

Okłady z kapusty na piersi

Okłady z kapusty na piersi często stosują np. matki karmiące, które mają problemy z obrzękniętym i obolałym biustem.

W jaki sposób przygotować okład z liści kapusty na piersi, jeżeli zmagasz się z podobnymi dolegliwościami? Liście kapusty musisz najpierw schłodzić, a następnie potraktować je od wewnętrznej (wklęsłej) strony za pomocą np. tłuczka do mięsa.

Gdy to zrobisz, obłóż obolały punkt i zabezpiecz domowy okład bandażem. Trzymaj go przez noc. Opatrunek powinien przylegać do skóry, jednak pamiętaj o tym, aby zbyt mocno nie uciskać nim miejsca, w którym rozwinął się stan zapalny, ponieważ wówczas może hamować przepływ krwi.

Okłady z kapusty na stawy

Okład z liści kapusty na stawy pomaga np. przy dolegliwościach spowodowanych artretyzmem. Kompres, który pomoże ci ukoić ból, zrobisz z trzech dużych liści kapusty, które musisz delikatnie rozpić tłuczkiem do mięsa. Pamiętaj, by uważać, bo jeśli powstaną w nich dziury, z efektywnej kuracji nici.

Liście kapusty połóż na kaloryferze, a gdy będą już ciepłe, obłóż nimi obolałe miejsce i zabezpiecz je bandażem, dzięki czemu kompres na dłużej zachowa temperaturę. Aby zastosować kurację na stawy z liści kapusty, potrzebujesz jedynie kwadrans, ale dla lepszego efektu warto powtarzać ją regularnie.

Czy okłady z kapusty mogą zaszkodzić?

Czy okłady z kapusty mogą zaszkodzić? Same w sobie raczej nie są niebezpieczne, jednak w przypadku zbyt intensywnego ucisku danego miejsca, bądź niezmieniania opatrunku przez długi czas, możesz sobie nimi zrobić krzywdę. Musisz również pamiętać, że same okłady z liści kapusty nie uleczą cię w cudowny sposób.

Jeśli twój stan pogarsza się lub po prostu przez dłuższy czas źle się czujesz, koniecznie skonsultuj się ze specjalistą.

Wiadomo już, że okłady z kapusty same w sobie nie szkodzą, a co z kapustą spożywaną w formie soku albo dodatku do posiłku? W niektórych przypadkach należy na nią szczególnie uważać. Przeciwwskazania do stosowania warzywa w takiej formie to m.in.:



choroby tarczycy, a zwłaszcza jej niedoczynność

biegunki

alergie

nadkwaśność żołądka

zapalenie trzustki

stosowanie leków przeciwzakrzepowych

stosowanie środków zawierających takie substancje jak: acenokumarol czy warfaryna, które mają zapobiegać krzepliwości krwi. Tego typu leki stosowane są przy zakrzepicy, zawałach mięśnia sercowego czy zatorowości płucnej. Kapusta może osłabiać działanie substancji.



