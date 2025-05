Wiele osób skarży się na silne zmęczenie, senność i problemy z koncentracją po południu, najczęściej wkrótce po obiedzie. To zjawisko fizjologiczne - większość krwi kierowana jest wtedy do jelit, żeby składniki odżywcze mogły się wchłonąć. Jednocześnie mniejsza ich ilość dostarczana jest do mózgu - to dlatego sygnał sytości dociera do nas z opóźnieniem, a my jemy zbyt dużo lub czujemy chęć na coś słodkiego. Warto więc odczekać 15-20 minut. Popołudniowy spadek energii wiąże się też z narastającym zmęczeniem na skutek funkcjonowania od rana. Specjaliści podkreślają, że krótka 15-minutowa drzemka może być bardzo pomocna i szybko zregeneruje organizm. Niestety nie zawsze możemy sobie na nią pozwolić.