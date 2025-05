Boisz się turbulencji? Eksperci zdradzają, które miejsce w samolocie wybrać

Eksperci do spraw lotnictwa uspokajają, że turbulencje nie są zagrożeniem dla samolotu. To normalne zjawisko, które powstaje na skutek ruchu mas powietrza. Piloci są specjalnie szkoleni, jak sobie z nimi radzić. Są też informowani o możliwych strefach turbulencji na trasie lotu i mogą je omijać. Tak naprawdę największym zagrożeniem w czasie turbulencji jest brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. Silne zjawisko może wtedy nawet doprowadzić do wyrzucenia pasażera z fotela, co grozi poważnymi urazami, np. złamaniami czy wstrząsem mózgu. Z tego względu załoga samolotu zaleca, by mieć zapięte pasy przez cały czas lotu.