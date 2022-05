Olejek odstraszający i inne naturalne sposoby na komary

Porady

Dołącz do nas:

Wyjście do ogrodu, do parku, wyjazd do lasu - we wszystkie ciepłe dni odbywamy te eskapady w niechcianym towarzystwie owadzich krwiopijców. Co przyciąga do nas komary? Jak je odstraszyć? Nie trzeba sięgać po środki chemiczne, istnieje wiele naturalnych sposobów na to, by skutecznie się ich pozbyć. Poznajmy je.

Zdjęcie Plaga komarów w tym roku nie musi dać się nam we znaki / 123RF/PICSEL