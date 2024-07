Opóźnione wybarwianie się pomidorów. Problem dręczący nawet doświadczonych ogrodników

Pomidory nie należą do najłatwiejszych w uprawie, jednak upór i wysiłek potrafią skutkować koszami pełnymi dorodnych owoców. Doskonale smakują zerwane prosto z krzaka, pokrojone na kanapkę, dodane do sałatki, a także użyte jako podstawa zupy. Polski klimat testuje cierpliwość ogrodników, którzy podjęli trud samodzielnego pielęgnowania pomidorów. Często mierzą się z problemem zielonych pomidorów, które za nic nie chcą przybrać czerwonej barwy. Co wpływa na opóźnienie ich dojrzewania? Sprawdzamy.