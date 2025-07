Segregujesz? Świetnie! Ale czy robisz to dobrze?

Segregacja śmieci w teorii jest prosta: plastik do żółtego, szkło do zielonego, papier do niebieskiego. Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba zdecydować, co zrobić z pustym kubeczkiem po jogurcie, słoikiem po ogórkach czy butelką po soku pomarańczowym.

Czy trzeba je myć? Czy wystarczy wypłukać? A może można wrzucić takie, jak są, z resztkami? Wbrew pozorom, to nie detal, tylko coś, co może zadecydować o tym, czy cały worek trafi do recyklingu czy na zmieszane.

Nie musisz szorować - wystarczy przepłukać

Specjaliści z firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów podkreślają jedno: nie chodzi o to, by myć opakowania jak naczynia po obiedzie. Wystarczy, że usuniesz widoczne resztki jedzenia i szybko przepłuczesz opakowanie zimną wodą.

Słoik po dżemie? Wylej resztkę i przepłucz. Butelka po mleku? Daj jej moment pod kranem. Nie musi błyszczeć jak w reklamie płynu do mycia naczyń, ale nie może też śmierdzieć i być pełna resztek - takie opakowanie może zanieczyścić cały kontener i sprawić, że inne dobrze posegregowane odpady trafią do zmarnowania.

Plastik: jogurty, butelki, folie - co z nimi?

Zjadłaś serek czy jogurt w plastikowym opakowaniu? Przed wyrzuceniem przepłucz go, by pozbyć się resztek produktu Azat_Jan 123RF/PICSEL

Do pojemnika na tworzywa sztuczne wrzucamy m.in. kubeczki po jogurtach, butelki po napojach, opakowania po kosmetykach i foliowe woreczki. Zasada jest prosta: opróżnij, zgnieć, przepłucz.

Kubeczek po jogurcie z resztkami? To wróg recyklingu - tłuszcz, nabiał i żywność psują cały proces technologiczny. Wystarczy chwila pod bieżącą wodą, by zamienić śmieć w pełnowartościowy surowiec. I jeszcze jedno: nie zdejmuj etykiet. Maszyna sobie z nimi poradzi.

Szkło: tu też liczy się czystość

Szklane opakowania są łatwe do przetworzenia i mają ogromny potencjał recyklingowy, ale pod warunkiem, że nie są zabrudzone resztkami jedzenia. Słoik po majonezie? Tak, trzeba przepłukać. Butelka po soku? To samo.

I ważna rzecz: zdejmij metalowe zakrętki i plastikowe nakrętki - one powinny trafić osobno, do żółtego pojemnika.

A co ze szkłem po lekach, zniczach, talerzami? Tego nie wrzucamy do zielonego kontenera, trafiają do odpadów zmieszanych lub punktów selektywnej zbiórki.

Dlaczego to takie ważne? Czyli o tym, jak nie zmarnować dobrej roboty

Wystarczy jedno brudne opakowanie, by zawartość całego worka została uznana za zmieszaną i trafiła na wysypisko zamiast do recyklingu. Resztki jedzenia, tłuszcz, nabiał czy sosy potrafią "skazić" inne surowce - nikt nie będzie ich ręcznie czyścił na taśmie. W efekcie cały wysiłek idzie na marne. A przecież wystarczy kilka sekund więcej przy zlewie, by zyskać dużo większy efekt.

A jak jest z wodą? Czy to się opłaca?

Niektórzy martwią się, że przepłukiwanie opakowań marnuje wodę. Fakty są jednak takie: lepiej użyć resztki wody po zmywaniu, płukaniu owoców albo nawet po zagotowaniu warzyw. Można to robić mądrze i ekologicznie. Największym marnotrawstwem nie jest kilka kropel z kranu, ale to, gdy całe przetwarzalne odpady lądują w spalarni, bo były zbyt brudne.

Segregacja to nie perfekcja - to nawyk

Nie musisz być perfekcyjnym eko-robotem. Nie chodzi o to, by każdą butelkę pucować z lupą w ręku. Chodzi o zdrowy rozsądek i odrobinę zaangażowania. Przepłucz, zgniataj, wyrzucaj tam, gdzie trzeba. To wystarczy, by twoje odpady nie skończyły jako kolejne śmieci, tylko dostały drugie życie.

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga” Polsat Play