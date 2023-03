Oto dlaczego kot układa się nocą w nogach. Powód może zaskoczyć!

Spis treści: 01 Dlaczego kot ze mną śpi?

02 Dlaczego kot śpi w nogach?

03 Spanie na stopach? Koty mają tam ciepło

Dlaczego kot ze mną śpi?

Koty lubią spać w towarzystwie już od pierwszych dni życia - małe kociaki potrzebują bliskości i chętnie tulą się do swoich sióstr i braci. Z biegiem czasu jednak zwierzęta te stają się coraz bardziej samodzielne i niezależne, ale wciąż szukają kontaktu z człowiekiem. Dlaczego kot śpi blisko nas?

Życie i styl Masz kota? Oto co powinieneś wiedzieć na temat dzielenia z nim łóżka Kot chętnie śpi z człowiekiem, bo czuje się przy nim bezpiecznie i komfortowo, i może bezkarnie czerpać ciepło z jego ciała. Jeśli ufa swojemu ludzkiemu towarzyszowi, to może się przy nim naprawdę rozluźnić, a koty wysoko cienią sobie relaks i niczym niezmącony odpoczynek.

Innym, ważnym powodem, dla którego kot chce spać w nogach, jest głębokie przekonanie, że zarówno łóżko, jak i leżący na nim człowiek należy tylko do nich. Koty lubią też mieć kontrolę nad wszystkim, co je otacza i same decydują o tym, kiedy udadzą się do kuwety, pod drapak, a kiedy na drzemkę. Kolejnym ważnym powodem, jest miłość. Opiekunowie kotów to wiedzą. Te mruczące sierściuchy okazują to na wiele różnych sposobów - jednym z nich jest na pewno spanie w jednym łóżku.

Reklama

Czytaj również: Dlaczego kot podgryza? Chce ci przekazać ważną wiadomość

Dlaczego kot śpi w nogach?

Niektóre koty chętnie przesypią nawet całą noc w nogach łóżka swojego właściciela. Dlaczego? To mądre zwierzęta. Wybierają miejsca, gdzie czują się naprawdę bezpiecznie. Kot chce mieć spokój i pewność, że nie zostanie nagle przygnieciony czy uderzony przez poruszającego się podczas snu człowieka.

Kot lubi spać w nogach, bo ma tutaj idealny punkt obserwacyjny i najlepszą drogę ucieczki. Jeśli coś mu się nie spodoba lub poczuje się niekomfortowo, to po prostu zeskoczy z łóżka i znajdzie sobie inne, lepsze miejsce do spania.

Zdjęcie Kot bardzo często układa się w nogach / 123RF/PICSEL

Spanie na stopach? Koty mają tam ciepło

Mruczki bardzo chętnie kładą się także na stopach właściciela - śpią tam zarówno nocą jak i w dzień. Dlaczego kot wybiera to miejsce? Z tego samego powodu, dla którego przesypia noc w nogach łóżka. Z jednej strony może czuć kontakt z człowiekiem, a jak już wspomnieliśmy, koty lubią ciepło, a z drugiej w każdej chwili może zeskoczyć z łóżka i poszukać spokoju gdzie indziej.

Wciąż jednak najważniejszym powodem jest miłość. Kot czuje i śpi na twoich stopach, bo cię kocha.

Zobacz również: Kot biega jak szalony? To może być FRAP!