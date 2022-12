Masz kota? Oto co powinieneś wiedzieć na temat dzielenia z nim łóżka

Spis treści: 01 Czy spanie z kotem jest bezpieczne?

Szacuje się, że ponad połowa właścicieli kotów i psów śpi ze swoimi pupilami w łóżku. Futrzaki mają bardzo często wstęp wolny na nasze pościele czy poduszki. O spaniu z psami niedawno już pisaliśmy - naukowcy ustalili, że taka praktyka fantastycznie wpływa między innymi na nasze zdrowie psychiczne oraz poprawia samopoczucie. Jak jest natomiast w przypadku kotów?

Czy spanie z kotem jest bezpieczne?

Zwolenników spania z kotami jest tak wielu, jak i przeciwników. Ci drudzy twierdzą, że jest to niehigieniczne, a nawet niebezpieczne - niektóre legendy bowiem mówią, jakoby koty miały we śnie dusić czy atakować śpiących ludzi. To wszystko na szczęście mity na temat tych często niedocenianych stworzeń. Kot jest co prawda drapieżnikiem, jednak nigdy nie atakuje bezmyślnie. Umie rozpoznać cel, który może obrać za ofiarę, ponadto podobnie jak pies przywiązuje się do swojego właściciela, potrafi darzyć miłością i być oddanym, wiernym towarzyszem.

Kiedy spanie z kotem może być niebezpieczne?

Spanie z kotem może być niekorzystne dla zdrowia jedynie w przypadku, gdy jego właściciel jest alergikiem czy astmatykiem. Jeśli futrzak jest zadbany, zaszczepiony, odrobaczony - jednym słowem zdrowy, nic ci nie grozi. Zanim jednak zaprosisz pupila do swojego łóżka, odwiedź weterynarza. W ten sposób sprawdzisz, czy masz powody do obaw.

Dlaczego kot śpi obok mnie?

Koty to zwierzęta terytorialne. Mają swój określony obszar, którego pilnują i wypatrują ewentualnych intruzów, których trzeba przegonić. Cały dom, jak i podwórko traktują jak swoje terytorium i mają też miejsca, w których czują się najbezpieczniej - mogą to być kolana właściciela lub też łóżko. Ponadto koty lubią ciepło, często więc wchodzą pod kołdrę, gdzie zwijają się w kłębek i zasypiają. Lubią też się przytulać, cenią sobie komfort i nie znoszą chłodu. Nic więc dziwnego w tym, że tak chętnie śpią obok swoich właścicieli.

Dlaczego kot śpi w nogach?

Koty potrafią kłaść się do snu w przedziwnych miejscach i pozach. Łóżko właściciela wybierają zazwyczaj wtedy, gdy chcą przebywać w tym samym pomieszczeniu i odczuwają potrzebę bliskości. Człowiek podczas snu bardzo często zmienia pozycje, a mruczek nie lubi, gdy ktoś zakłóca jego sen. Może więc uznać, że najdogodniejszym miejscem do spania będą nogi właściciela. W ten sposób zapewni sobie większy komfort, a jednocześnie pozostanie w bliskim kontakcie z człowiekiem.

Dlaczego kot śpi przy głowie?

Niekiedy zdarza się, że kot zasypia na głowie właściciela. Brzmi dziwnie, jednak jest na to wyjaśnienie. Z wielu przeprowadzonych na ten temat badań naukowcy wysnuli wnioski, że mają na to wpływ preferencje kota:

ciepło - okolice głowy i włosów człowieka pozwalają kotu lepiej się dogrzać oraz zaoszczędzić na własnym cieple organizmu

- okolice głowy i włosów człowieka pozwalają kotu lepiej się dogrzać oraz zaoszczędzić na własnym cieple organizmu lepszy punkt obserwacyjny - koci instynkt podpowiada, aby za miejsce do drzemki obierać sobie miejsce, z którego będą mogły wszystko lepiej obserwować, a głowa, bark oraz plecy u człowieka dają dobre pole widzenia

- koci instynkt podpowiada, aby za miejsce do drzemki obierać sobie miejsce, z którego będą mogły wszystko lepiej obserwować, a głowa, bark oraz plecy u człowieka dają dobre pole widzenia miękkość, komfort, bezpieczeństwo - ponoć dla kotów ludzkie włosy kojarzą się z futerkiem, dlatego więc tak chętnie się do nich przytulają. Wracają wspomnieniami do kociego dzieciństwa i przypominają sobie bliskość mamy. Mają tym samym większe poczucie bezpieczeństwa

Jak kot wybiera miejsce do spania?

Badania, które dotychczas przeprowadzono, mówią, że niemal każdy kot obiera sobie około pięciu ulubionych miejsc do spania. Zazwyczaj są one:

ciepłe, wolne od przeciągów

oddalone od intensywnych zapachów (kuchenki, misek z jedzeniem, kosza na śmieci)

oddalonych od hałasów, zacisznych kryjówek

Dzięki tym preferencjom wybierają sobie dogodne legowiska - zimą lubią drzemać obok kaloryferów, a latem w zacienionych kątach. Nigdy też nie pogardzą łóżkiem właściciela - w którym czuć jego zapach, jest miękko, przyjemnie i komfortowo. Nie ma więc obaw przed tym, że podczas spania z kotem może ci coś grozić. Spanie ze zdrowym, zadbanym kotem wpłynie korzystnie na pogłębienie waszym więzi i poprawę samopoczucia.