Spis treści: 01 Cytryna to sprzymierzeniec w domu

02 Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z lodówki? Użyj dwóch produktów

03 Ustaw na kuchennym blacie, efekty cię zaskoczą

Cytryna to sprzymierzeniec w domu

Mowa nie tylko o kulinarnym zastosowaniu popularnego cytrusa. Choć chętnie dodajemy ją do herbaty, słodkich wypieków czy dressingów wytrawnych sałatek, właściwości cytryny są dużo bardziej wszechstronne.

Sok wyciśnięty ze świeżego owocu pozwala na stworzenie domowych preparatów do sprzątania. Przydaje się między innymi podczas:

mycia mikrofalówki i usuwania resztek zaschniętej żywności z wnętrza urządzenia;

czyszczenia armatury z osadów z kamienia i mydła;

czyszczenia desek do krojenia;

usuwania osadu z kubków i filiżanek;

doprowadzania do porządku garnków ze stali nierdzewnej.

To tylko kilka przykładów na to, jak wykorzystać cytrynę do sprzątania. Tym razem jednak skupimy się na jej właściwościach odświeżających. Wraz z aromatyczną przyprawą pozwoli uporać się z brzydkim zapachem w lodówce.

Zdjęcie Cytrynę wykorzystasz nie tylko w celach spożywczych / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z lodówki? Użyj dwóch produktów

Wiemy już, że potrzebna będzie cytryna. Co jeszcze? Jej odświeżające działanie spotęgują goździki. To korzenna przyprawa o intensywnym aromacie. Cytrusa przekrój na pół i wbij w niego kilka goździków (około sześciu-ośmiu sztuk).

Tak przygotowany domowy odświeżacz włóż do lodówki. By jego działanie było kompletne, obok ułóż małą miseczkę z sodą oczyszczoną. Znakomicie pochłania niepożądane wonie oraz wilgoć. Wymieniaj co dwa-trzy dni, a korzystanie z lodówki nie będzie wiązało się z przykrymi doznaniami dla nosa.

Warto wiedzieć: Jeśli akurat nie masz pod ręką cytryny, możesz zastąpić ją limonką. Działanie będzie równie skuteczne.

Ustaw na kuchennym blacie, efekty cię zaskoczą

O patencie z cytryną i goździkami pamiętaj także latem. To połączenie bardzo dobrze sprawdza się jako naturalny odstraszacz komarów, moli spożywczych oraz muszek owocówek. Musisz jedynie pamiętać o codziennej wymianie owocu. To ważne zwłaszcza podczas upałów, które sprawiają, że cytrus szybciej się psuje i może wręcz przyciągać niechciane owady w stronę domu.

