Kiedy na chodnikach zalega gruba warstwa śniegu, pod którą kryje się kolejna niespodzianka - niebezpieczny lód - tylko o krok od groźnego wypadku, którego skutki są nieprzewidywalne.

Oprócz niegroźnych siniaków czy skaleczeń, podobna wywrotka może zakończyć się poważnym urazem rąk czy nóg - skręceniem, zwichnięciem, a nawet złamaniem. Dlatego warto "dmuchać na zimne" i odpowiednio zadbać o zimowe obuwie. Szczególnie o to, które może spłatać figle.

Zdjęcie Zimą na oblodzonym chodniku nietrudno o wypadek. Warto zadbać o odpowiednie obuwie / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Domowe sposoby żeby buty się nie ślizgały. Spryskaj popularnym produktem

Zimą bezpieczeństwo to podstawa. Chcąc zminimalizować ryzyko ewentualnego upadku warto już przed wyjściem z domu podstawić na odpowiednie obuwie. W trakcie chłodniejszych miesięcy, kiedy na chodnikach zalega śnieg i lód, warto postawić na buty o grubej podeszwie, najlepiej trapery. Niekiedy jednak nawet najlepsze buty potrafią zawieść. Co wtedy?

Wówczas warto udać się do łazienki, gdzie znajdziemy jeden z tych produktów, który wypowie walkę śliskim butom. Mowa o lakierze do włosów. Wystarczy prosty i szybki zabieg, aby móc bezpiecznie stąpać po oblodzonej powierzchni.

Czym posmarować buty żeby się nie ślizgały? Lakier do włosów na śliskie buty

Podeszwę śliskiego buta warto zetrzeć lekko papierem ściernym, a kolejno spryskać ją lakierem do włosów. Pierwszej z czynności nie należy wykonywać zbyt mocno i wyłącznie w jednym miejscu. Może to bowiem doprowadzić do zniszczenia obuwia. Podobny zabieg należy wykonywać systematycznie, najlepiej każdorazowo przed wyjściem z domu.

Antypoślizgowy efekt zapewnić może również... surowy ziemniak. Warzywo wystarczy przekroić na pół i natrzeć nim umytą podeszwę. Kolejno odczekać dwie minuty i ruszać w trasę. Mimo wszystko podczas zimowych przechadzek należy zachować wyjątkowo wysoką ostrożność.

