Kurz potrafi osadzać się na szafkach w błyskawicznym tempie. Dostępnym jest oczywiście masa preparatów, które mają temu zapobiegać, jednak bywają one dosyć drogie i nie zawsze spełniają swoją rolę. Dla tych, którzy cenią sobie sprytne i tańsze rozwiązania polecamy genialnie działający, domowy preparat do kurzu. Aby go przygotować wystarczy woda i jeden popularny produkt, który z pewnością masz w domu.

Jak wykonać domowy płyn przeciwko kurzowi?

Aby przygotować ten "magiczny" specyfik wystarczy wymieszać wodę oraz dowolny płyn do płukania tkanin - w proporcji 1:1. Łącząc te składniki, stworzysz preparat, który nie tylko usunie kurz z mebli na naprawdę długi czas, ale także pozostawi po sobie piękny zapach w pomieszczeniach. Płyn do płukania stworzy na meblach warstwę ochronną, do której kurz oraz brud będą znacznie wolniej się przyczepiać. Ten paten znacznie ułatwi ci świąteczne sprzątanie i sprawdzi się także do mycia listew podłogowych czy innych zakamarków.

Zdjęcie Preparat na bazie płynu do płukania tworzy warstwę ochronną na meblach, przez co kurz wolniej się osadza / 123RF/PICSEL

Co zrobić, aby w mieszkaniu było mniej kurzu?

Oprócz regularnego sprzątania i stosowania odpowiednich, przeciwkurzowych preparatów, w celu ograniczenia irytującego pyłu na meblach dobrze pamiętać o kilku ważnych zasadach. Aby ograniczyć ilość kurz w domu czy mieszkaniu należy:

zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń oraz regularnie je wietrzyć - nawet kilka razy dziennie, również w zimie

regularnie prac firany, zasłony, a także czyścić meble tapicerowane, na których gromadzi się masa kurzu

systematycznie odkurzać podłogi oraz dywany