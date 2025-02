Montaż opaski: owiń pień drzewa opaską na wysokości 30-50 cm nad ziemią, falistą stroną przylegającą do kory. Jeśli drzewo posiada podpory, również zabezpiecz je opaską, gdyż mogą stanowić drogę dla szkodników. Przymocuj opaskę do pnia za pomocą sznurka lub innego materiału, dbając o to, by nie uszkodzić kory i zapewnić stabilność opaski.