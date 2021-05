Pamiętaj to "zaklęcie", kiedy zamawiasz frytki. Będą idealne

Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dieta oparta na daniach typu fast food nie jest najlepszym wyborem. Czasami jednak ulegamy tej pokusie albo nie mamy innego wyjścia. Podobne lokale działają dosłownie wszędzie, są łatwo dostępne, otwarte non stop i szybkie w obsłudze.

To jednak nie oznacza, że sięgając po wysoko przetworzoną żywność musimy zadowalać się byle czym – przekonuje Jonny Massaad, który prowadzi na Instagramie profil @cakemail. Bloger kulinarny jest prawdziwym smakoszem, ale nawet jemu zdarza się zajrzeć do przydrożnego baru.

Niedawno znalazł sposób, aby serwowane tam frytki były jeszcze lepszej jakości.

Zdjęcie Idealne frytki nie mogą być zimne, miękkie i nasączone tłuszczem / 123RF/PICSEL

Kto choć raz był w barze szybkiej obsługi, ten powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda przygotowanie tej lubianej przekąski. Frytki smażą się w wielkich naczyniach wypełnionych rozgrzanym tłuszczem, a później mocno osolone czekają na podniesionym sicie.

Efekt? Powoli tracą temperaturę i przyjemną konsystencję. Internauta podzielił się prostym trikiem, dzięki któremu zostaną przygotowane specjalnie dla nas. Będą pierwszej świeżości i idealnie chrupkie. Wystarczy złożyć zamówienie w odpowiedni sposób.

Dwa słowa sprawią, że obsługa będzie musiała usmażyć nową porcję.

Bez soli

- to "zaklęcie" sprawdzone przez Jonny’ego.

Wszystkie wcześniej przygotowane frytki doprawiane są od razu po usmażeniu i czekają jedynie na wsypanie do kartoników. Kiedy poprosimy o niesoloną wersję, wtedy dopiero trafią do rozgrzanego tłuszczu. Potwierdza to prosty eksperyment.

Bloger zamówił dwie porcje na wynos i zmierzył ich temperaturę. Posolone wcześniej frytki miały tylko 24 stopnie Celsjusza, a nieprzyprawione – niemal 37 st. Na dodatek były smaczniejsze.

Po solniczkę zawsze można przecież chwycić w domu. Na miejscu w lokalu także dostępne są saszetki z NaCl.

