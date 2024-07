Napar z rumianku, znany ze swoich wszechstronnych właściwości zdrowotnych, od wieków jest stosowany w medycynie ludowej. Jego szerokie spektrum działania obejmuje właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne, uspokajające oraz regulujące poziom cukru we krwi. Warto więc bliżej przyjrzeć się zdrowotnym korzyściom z regularnego spożywania naparu z rumianku, a zwłaszcza na jego wpływie na poziom glukozy w organizmie.

Właściwości zdrowotne rumianku

Rumianek (Matricaria chamomilla) jest rośliną o wielu dobroczynnych właściwościach. Ta roślina zawiera związki takie jak azuleny i flawonoidy, które działają przeciwzapalnie, pomagając w leczeniu stanów zapalnych skóry oraz układu pokarmowego.

Napar z rumianku jest także znany ze swojego działania uspokajającego, dlatego jest często stosowany jako naturalny środek na bezsenność oraz w przypadku stanów lękowych. Ponadto rumianek pomaga w łagodzeniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia, skurcze i niestrawność.

Związki zawarte w rumianku mają również właściwości antybakteryjne i przeciwwirusowe, co czyni go skutecznym w walce z infekcjami.

Rumianek zawiera związki takie jak azuleny i flawonoidy, które działają przeciwzapalnie 123RF/PICSEL

Rumianek a regulacja poziomu cukru we krwi

Jednym z mniej znanych, ale niezwykle ważnych aspektów zdrowotnych rumianku jest jego wpływ na poziom cukru we krwi. Badania wykazały, że regularne spożywanie naparu z rumianku może przyczynić się do regulacji poziomu glukozy, co jest szczególnie istotne dla osób cierpiących na cukrzycę typu 2.

Zawarte w rumianku związki, takie jak apigenina, mają zdolność do poprawy działania insuliny, co przyczynia się do lepszego wykorzystania glukozy przez komórki. Dodatkowo rumianek działa ochronnie na komórki beta trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny, co może pomóc w utrzymaniu zdrowia trzustki i opóźnieniu progresji cukrzycy.

Dlaczego warto pić napar z rumianku po każdym posiłku?

Spożywanie naparu z rumianku po każdym posiłku może przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Warto wprowadzić ten zwyczaj do codziennej rutyny ze względu na jego liczne właściwości. Napar z rumianku wspomaga procesy trawienne, łagodząc wzdęcia i skurcze jelit po posiłkach.

Jak wspomniano wcześniej, regularne spożywanie rumianku pomaga w stabilizacji poziomu glukozy we krwi, co jest szczególnie ważne dla osób z cukrzycą. Picie rumianku po posiłkach może także pomóc w relaksacji i redukcji stresu, co korzystnie wpływa na ogólne zdrowie.

Dodatkowo rumianek zawiera antyoksydanty, które pomagają w zwalczaniu wolnych rodników i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym.

Rumianek działa dwutorowo: Łagodzi stres i jego objawy ze strony układu trawiennego 123RF/PICSEL

Jak przygotować napar z rumianku?

Przygotowanie naparu z rumianku jest proste i nie wymaga wiele czasu. Oto jak go zrobić:

Składniki:

1-2 łyżeczki suszonych kwiatów rumianku lub 1 torebka herbaty rumiankowej

250 ml wrzącej wody

Miód lub cytryna do smaku (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Umieść suszone kwiaty rumianku lub torebkę herbaty w filiżance. Zalej wrzącą wodą. Przykryj filiżankę i pozostaw na 5-10 minut, aby rumianek dobrze się zaparzył. Po upływie tego czasu, odcedź kwiaty rumianku lub wyjmij torebkę herbaty. Dodaj miód lub cytrynę do smaku.

Regularne picie naparu z rumianku może znacząco poprawić nasze zdrowie, a jego przygotowanie jest na tyle proste, że każdy może wprowadzić ten zdrowy nawyk do swojej codziennej rutyny. Szczególnie warto pamiętać o jego właściwościach regulujących poziom cukru we krwi, co czyni go cennym dodatkiem do diety osób dbających o zdrowie metaboliczne.

"Zbliżenia". Chris Cugowski o swojej muzycznej drodze i o tym jak trafił do serialu „Bridgertonowie” INTERIA.PL