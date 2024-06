Sezon rozpoczął się na dobre. Podczas gdy jedni wynoszą z lasów pełne kosze czerwieniących się owoców, inni z uwagą szukają ich na straganach, pragnąc rozkoszować się ich smakiem w zaciszu własnego domu. Niektórzy, wrzucając do ust kilka sztuk, czują się wręcz jak przeniesieni w czasie - do beztroskich czasów dzieciństwa, kiedy rosły na skraju pobliskiego lasu lub w babcinym ogródku.

Wraz z nadejściem lata wielu zaczęło zacierać ręce. I oto są - na straganach, w sklepach i na targach. Ale także, przede wszystkim, w lasach. "Poziomkożercy powinni wyruszyć w leśne ostępy, ponieważ mamy wysyp tego smacznego owocu" - informowali przed kilkoma dniami leśnicy z Nadleśnictwa Lubin. Czerwone poziomki zaskakują - nie tylko ceną. Ich smak i właściwości są wręcz nie do opisania.

Na leśną wycieczkę, w poszukiwaniu aromatycznych poziomek, warto wybrać się w okresie od czerwca do lipca . Pamiętając przy tym, że owoce nie tylko wyjątkowo pachną, ale również smakują.

Odmawiając sobie leśnej wyprawy, warto ruszyć na łowy na targach czy w warzywniakach. Ceny poziomek różnią się co prawda w zależności od regionu Polski, jednak wyjątkowo - nie zaskakują. W województwie lubelskim kilogram owoców kosztuje około 40 złotych , w podkarpackim około 60 złotych . Zdarzają się jednak również takie ceny, które mogą nadszarpnąć lekko budżet - w województwie mazowieckim za kilogram poziomek zapłacić można nawet około 100 złotych.

"Poziomka wykazuje wiele prozdrowotnych właściwości, a do tego jest małokaloryczna. Stanowi wspaniałe źródło witaminy C (zawiera jej więcej niż cytrusy!)" - informują Lasy Państwowe. To jednak dopiero początek.