Plamy na ścianie są częstym widokiem w wielu domach. Trudno go jednak uniknąć. Zabrudzenia powstają bowiem w przeróżny sposób. Najbardziej narażone na brud są ściany w kuchni czy salonie z aneksem kuchennym. Gotowanie i pieczenie sprawia, że na ścianach osadzają się drobinki tłuszczu, a przygotowywanie potraw niejednokrotnie wiąże się z przypadkowym zachlapaniem powierzchni olejem, sokiem czy sosem.

Swoje dokładają również dzieci czy zwierzęta domowe. Wraz z pojawieniem się zacieków i plam nie jesteśmy jednak zmuszeni do ponownego malowania pomieszczenia. Wystarczy dokładnie umyć ściany. Jak to zrobić?

Reklama

Zobacz również: Tak szybko wysuszysz pranie w domu zimą. Sprawdzone patenty!

Jak odświeżyć ściany bez malowania?

Obecne na rynku farby charakteryzują się wysoką trwałością, a co za tym idzie również odpornością na mycie. Dlatego nie warto się bać - jesteśmy w stanie dokładnie usunąć brud ze ścian bez jej zniszczenia. W tym celu warto sięgnąć po szare mydło.

Przed rozpoczęciem porządków należy wlać do miski lub wiadra ciepłą wodę, a następnie zetrzeć do niej na tarce o cienkich oczkach mydło i dokładnie rozpuścić. Kolejno przy pomocy gąbki lub szmatki wymyć całą powierzchnię. Pamiętajmy, że ściany, które są nieco mocniej przybrudzone muszą zostać wymyte na całej powierzchni. W przeciwnym razie różnice będą widoczne gołym okiem. Jeśli zabrudzenie jest miejscowe wystarczy przetrzeć je delikatnie, a natychmiast zniknie.

Zobacz również: Wlej do zbiornika ze spłuczką i pozostaw na godzinę. Tak zabijesz bakterie i grzyby

Czy szare mydło usuwa plamy?

Podobny patent z użyciem szarego mydła warto stosować również przed malowaniem. Produkt, który w sklepie kupimy za mniej niż 5 złotych świetnie usuwa brud, ale również odtłuszcza, działa grzybobójczo i bakteriobójczo. Co więcej, usuwa stare powłoki malarskie i dokładnie uwidacznia miejsca, w których konieczne będzie ewentualne gipsowanie.

Do mycia ścian pod żadnym pozorem nie powinniśmy używać agresywnych detergentów, jak na przykład mleczko do czyszczenia. Jeśli plamy na ścianach są trudne do usunięcia warto sięgnąć po profesjonalne mydło malarskie. Gęstą pastę dodaje się do ciepłej wody, a powstały w ten sposób roztwór nakłada przy pomocy gąbki na ścianę. Ściany będą lśnić, jak nowe.

Zobacz również: Do czego można użyć wody z suszarki bębnowej? O tych zastosowaniach nie masz pojęcia