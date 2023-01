Wlej do zbiornika ze spłuczką i pozostaw na godzinę. Tak zabijesz bakterie i grzyby

Czyszczenie muszli sedesowej wykonujemy zazwyczaj regularnie, jednak często zapominamy o wnętrzu spłuczki - miejscu, które również jest siedliskiem bakterii, pleśni i brudu. Mycie zbiornika, o którym mowa wcale nie jest czasochłonne i wyczerpujące, jak niektórym się wydaje. Istnieje bowiem sposób, który znacznie ułatwi to zadanie. Jedyne co trzeba zrobić, to wlać do wnętrza skuteczny, domowy produkt przeciwko osadom z kamienia i pozostawienie go tam na kilka godzin.

Czyszczenie toalety octem. Tak pozbędziesz się brudu i bakterii

Ocet sprawdza się nie tylko podczas pichcenia, ale służy również do mycia luster, szyb czy baterii łazienkowych. W mig usunie też brud, kamień, żółty nalot i bakterie ze zbiornika spłuczki w WC. Ponadto zadziała odświeżająco i usunie przykry zapach. Oto co należy zrobić:

Wlej ok. 500 ml octu do garnka i podgrzej. Możesz również wymieszać go z wrzątkiem

Sprawdź, czy dopływ wody do spłuczki jest zakręcony, następnie spuść wodę i zdejmij pokrywę

Do zbiornika wlej sam ocet lub rozcieńczony z wodą

Pozostaw na godzinę lub dłużej

Po tym czasie wyszoruj wnętrze szczotką, spuść wodę, odkręć dopływ i załóż pokrywę

Jak domowymi sposobami usunąć uporczywy brud z muszli klozetowej?

Niektórzy znają i wykorzystują ten sposób regularnie, inni podchodzą do tego sceptycznie. Mimo wszystko czyszczenie muszli klozetowej przy pomocy coli jest stosowane od bardzo dawna i ma wielu zwolenników. Ten popularny napój zawiera kwas fosforowy, który sprawnie radzi sobie z uporczywym kamieniem. Wystarczy, że do muszli wlejesz szklankę coli i odczekasz około 30 minut, po czym wyszorujesz jej wnętrze.