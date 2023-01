Suszarki bębnowe to praktyczne urządzenia, które mogą ułatwić nam codzienne życie. Pozwalają na szybkie i sprawne osuszenie świeżo wypranej odzieży, a w domu na ogół nie zajmują wiele miejsca. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że poza komfortem użytkowania, jedną z największych zalet nowoczesnych suszarek do ubrań jest fakt, iż pozwalają one zaoszczędzić pieniądze na rachunkach za wodę. Pod pewnym względem suszarki bębnowe można uznać za proekologiczne, ponieważ wykorzystywaną przez nie wodę, możemy wykorzystać ponownie w pracach domowych.

Jak odprowadzić wodę z suszarki bębnowej?

Podczas suszenia woda ulega regularnemu skraplaniu. Musi więc zostać odprowadzona, przy czym nie wszystkie urządzenia wymagają w tym celu podłączenia do odpływu (np. przez wąż odpływowy).

Często zdarza się, że mamy do czynienia ze specjalnymi zbiornikami kondensacyjnymi, które gromadzą wodę z wilgotnych ubrań. Popularne suszarki kondensacyjne nie wymagają łączności z kanalizacją. W ich przypadku trzeba jednak pamiętać o opróżnianiu pojemników na ciecz po każdym suszeniu.

Czy woda z suszarki bębnowej jest destylowana?

Odpowiedź na pytanie, czy woda z suszarki bębnowej jest destylowana, brzmi tak. Ciecz, która w efekcie kondensacji pary wodnej gromadzi się w zbiorniku, ma takie właściwości. Jest to efekt uboczny procesu suszenia.

Zdjęcie Odprowadzonej z suszarki bębnowej wody nie warto wylewać / 123RF/PICSEL

Czy woda z suszarki bębnowej nadaje się do żelazka?

Dzięki temu, że woda z suszarki bębnowej jest wodą destylowaną , bez obaw możemy wykorzystywać ją jako płyn do żelazka parowego. To jednak tylko jeden z wielu pomysłów jej zastosowań. Zatem, do czego jeszcze można użyć wodę z suszarki bębnowej?

Czy woda z suszarki nadaje się do podlewania kwiatów?

Odpowiedź na pytanie, czy woda z suszarki nadaje się do podlewania kwiatów, nie jest jednoznaczna. Niektórzy nie widzą w tym żadnego problemu.

Zdjęcie Czy woda destylowana nadaje się do podlewania roślin? Są gatunki, których lepiej nie poddawać "próbie" / 123RF/PICSEL

Z uwagi na obecność detergentów w wodzie z suszarki bębnowej na pewno nie zaleca się jednak stosować jej w przypadku roślin jadalnych, takich jak owoce, warzywa czy zioła, które wykorzystujemy w celach spożywczych.

Nie jest również zalecana do podlewania delikatnych kwiatów, które wymagają specjalnej pielęgnacji.

Do czego można użyć wodę z suszarki bębnowej?

Wyróżniamy również inne zastosowania wody z suszarki bębnowej, które pozwolą nam zmniejszyć jej wykorzystanie i tym samym obniżyć comiesięczne rachunki za wodę. Do najpopularniejszych możliwości wykorzystania wody z suszarki bębnowej zaliczamy:

Mycie podłóg - Nie ma sensu nalewać dodatkowej wody do sprzątania. Nadmiar detergentu w cieczy nie będzie przeszkodą w myciu podłóg w domu, na tarasie czy w ogrodzie.

Wycieranie parapetu - Brudne parapety okienne to zmora wielu Polaków. Do ich oczyszczenia woda z suszarki bębnowej również nada się idealnie.

Spłukiwanie toalety - Zastosowanie wody z suszarki bębnowej do czynności tak prozaicznej i częstej jak spłukiwanie toalety pozwala sporo zaoszczędzić. Wystarczy jedynie spuścić ciecz do dużego pojemnika (np. wiadra), aby następnie wlewać ją do muszli klozetowej. Można również nalać wodę bezpośrednio do spłuczki.

Czyszczenie mebli - Woda z suszarki do prania nadaje się również do czyszczenia mebli. Zwłaszcza tych na tarasie czy w ogrodzie. Meble zewnętrzne najczęściej charakteryzują się trwałością. Jeśli brudne elementy są stalowe czy metalowe, odrobina detergentu na pewno nie doprowadzi do ich uszkodzenia.

