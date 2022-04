Pestycydy to naturalne lub syntetyczne substancje stosowane do zwalczania szkodników. Używane są głównie jako środki ochrony roślin, zwierząt hodowlanych i produktów żywnościowych przed chorobami wywoływanymi przez grzyby oraz przed szkodnikami, których oddziaływanie może przyczynić się do znacznego obniżenia plonu, a nawet całkowitego zniszczenia roślin.

Pestycydy naturalne zawierają organizmy żywe lub substancje pochodzenia biologicznego i wykorzystywane są do zwalczania chorób, grzybów i owadów w uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywnych.

Pestycydy syntetyczne produkowane są od końca XIX w i występują najczęściej w formie proszku do opylania lub w formie płynnej do oprysków.

Niestety, już dawno udowodniono, że pestycydy, którymi pryska się owoce i warzywa mają negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Z badań wynika, że mają one działanie mutagenne, kancerogenne i neurotoksyczne i przyczyniają się do powstawania nowotworów. Dodatkowo, akumulują się one w powietrzu, glebie, wodach powierzchniowych i podziemnych, prowadząc do ich zanieczyszczenia.

Pestycydy na warzywach i owocach nie rozpuszczają się w wodzie, więc zwykłe płukanie pod kranem usunie najwyżej 20 proc. z nich. Istnieją jednak dwa proste, domowe sposoby, który pozwolą się ich pozbyć!

Jak pozbyć się pestycydów z warzyw i owoców? Proste, kuchenne triki!

Pierwszym, skutecznym sposobem na oczyszczenie owoców i warzyw z pestycydów jest zanurzenie ich na 2-3 minuty w wodzie z octem w stężeniu pół szklanki na litr. Następnie należy przepłukać warzywa i owoce pod kranem i wysuszyć.

Drugi sposób związany jest z użyciem sody oczyszczonej. Łyżkę sody należy rozpuścić w litrze wody i płukać warzywa i owoce około 15 minut. Woda stanie się mętna lub żółtawa, a na powierzchni pojawi się tłusty osad. To właśnie pestycydy, którymi pokryte były warzywa i owoce. Następnie wszystkie produkty należy dokładnie wypłukać w wodzie z kranu.

Te dwa proste, domowe sposoby pozwalają usunąć nawet 95% pestycydów i bakterii!

Najwięcej pestycydów używa się w uprawie jabłek, truskawek, brzoskwiń, winogron i czereśni, ale także szpinaku, pomidorów, papryki i ogórków.

