Pięć nieoczywistych zastosowań octu

W kuchni stosowany jest od tysięcy lat. Choć kojarzy nam się głównie z dodatkiem do sałatek, sosów i marynat, ocet możemy wykorzystać nie tylko podczas gotowania. Sprawdzi się on m.in. jako składnik domowej odżywki do włosów oraz alternatywa dla proszku do prania.

Zdjęcie Ocet sprawdzi się jako naturalny środek czyszczący /123RF/PICSEL

Ocet należy do podstawowego wyposażenia każdej kuchni. Używamy go do marynowania warzyw, chętnie dodajemy do dressingów i sosów, które wzbogacają smak potraw. Znany jest przede wszystkim z konserwujących właściwości, które ceniono już w czasach starożytnych. Choć w kulinariach stosowany jest od tysięcy lat, możemy wykorzystać go do wielu innych celów.

Odżywka do włosów

Jak w swojej książce “DIY Natural Household Cleaners: How To Make Your Own Cleaners... Naturally" przekonuje Betsy Jabs, płukanka z octu może nam zastąpić nawilżającą odżywkę do włosów. Wystarczy wlać łyżkę octu jabłkowego do filiżanki wody, przelać do butelki z rozpylaczem i obficie spryskać wilgotne włosy. Następnie należy wmasować miksturę w kosmyki, odczekać kilka minut i dokładnie spłukać. Autorka zapewnia, że ta mieszanka odżywi włosy i doda im blasku, nie pozostawiając przy tym nieprzyjemnego zapachu.

Alternatywa dla proszku do prania

Jeśli nasza sportowa odzież mimo wyprania wciąż nie najlepiej pachnie, warto sięgnąć po ocet. Donna Smallin, autorka poradnika "One-Minute Cleaner Plain & Simple" radzi, byśmy w takiej sytuacji ponownie umieścili ubrania w pralce i zamiast proszku czy płynu do prania wlali szklankę białego octu.

Wystarczą dwa cykle prania w standardowej temperaturze (w drugim zmieszajmy pół szklanki octu z połową szklanki sody oczyszczonej), by skutecznie pozbyć się niechcianego aromatu.

Ocet może być też skutecznym sposobem na uniknięcie farbowania odzieży w praniu. Namoczmy problematyczne ubranie w mieszance wody i białego octu, a następnie wrzućmy do pralki. Pomoże to również zapobiec utracie koloru - o ile odzież uszyta jest w stu procentach z bawełny.